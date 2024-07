Rhea Raj je ime, ki si ga velja zapomniti, Katy Perry pa lahko že pozabimo

OGLAS

Rhea Raj – Hush

Rhea Raj je hitro vzpenjajoča se pop pevka in avtorica iz Connecticuta. Komad Hush nadaljuje lanski/letošnji niz dance-pop uspešnic 24-letnice indijskega in šrilanškega rodu. Pevka s pravim imenom Rhea Rajagopalan je bila pred petimi leti neopažena kvalifikantka televizijskega šova American Idol, nedolgo zatem pa je izdala tudi nekaj manj vpadljivih songov. Novost pa obeta precej, saj je beat sveža mešanica stilov Rihanne in Beyonce, vanj pa je diskretno vtkan tudi indijski navdih. Rhea se v komadu v nekaterih vokalnih legah zvedavo križa celo z nekdanjo Madonnino sproščenostjo in zato zelo učinkovito ambicijo. V dveh poskusih pred tem je bila Rhea bolj kot ne še en zapozneli klon Britney Spears. Prav s odlično sproducirano Hush (in tudi prejšnjim singlom Messy) pa se zdi, da je Rhea dokončno ujela svoj moment. Samozavestna Rhea Raj je resnično na poti med velike zvezde. Tja jo spremlja tudi zanimiv vzdevek – temna Paris Hilton. Ocena: 4 Telenova – Discothèque Inside My Head

Še avstralski primer izjemne, čeprav lahkotne pop ali pač dream-pop gradnje. Telenova je trio iz Melbournea, njegova vibracija pa ni zgolj do klasičnega house roba potisnjena sladka spevnost, pač pa je veliko več. Prvi album tria bo izšel avgusta, na tem pa se bo prepletalo marsikaj navdušujočega in mamljivega tudi za zrelejše, torej počasnejše plesalce. Telenova se občasno dobrikajo celo ljubiteljem elektronike in celo bluesa. Trio ima namen zaobjeti sijajno dediščino alternativnega popa iz devetdesetih in tistega, ki je vzcvetel še nekolikanj pozneje. Ne, niso vsi videospoti lahki povzetki spotov benda Jungle. Če z radostjo pomnite Massive Attack, Air ali Gotan Project, le ostanite priklopljeni. Ocena: 4,5 Headie One Ft. Aitch – Tipsy

Latino vetrc v vatasto zmehčana grimeovska jadra. Povsem poletna viža. Še zlasti ne gre prezreti počitniške nagnjenosti k alkoholnim užitkom obeh. Jetra upravičeno opozarjajo na nevarnost. Zadnjo zapisano idejo boste, neposredno ali zakrito, zaman iskali med verzi, itak. Mimogrede, tekila te naredi pohotnega, viski pa lenobnega in dolgočasnega – menda res. Šampanjec te spet zbudi, rum pa ravno obratno. Producenta songa sta Toddla T in Sammy SoSo, torej utečen in uspešen studijski dvojec. Tipsy je tretja pokušina v obliki singla z novega albuma oziroma tretjega daljšega dela londonskega rapperja, ki se imenuje The Last One. No, ni nujno, da je ta res Headiejev zadnji. Rapperja od aktualnih stvari povzameta le staro tezo, da imajo ženske rade rapperje in fuzbalerje. Ker sta oba predana navijača Manchester Uniteda, je pozitivno tudi to, da se nista nikogar iz teh poklicnih kast lotila poimensko. Ocena: 3 Katy Perry – Woman's World

