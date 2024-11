Riba s potovalko Tina spet plava

Toda tokrat gre zares, saj je v koronskem in pokoronskem času nastajal njen samostojni prvenec Potovalka , na njem pa je zbrala kar štirinajst pesmi (trinjast in uvodni intro), ki so dober prerez njenega ustvarjanja zadnjih let. Vse skupaj je pospešek dobilo, ko je srečala kantavtorja, pevca, kitarista in pisca pesmi, Danijela Vezojo , s katerim so pesmi v rekordno hitrem času dobile končno podobo.

"S Tino sva se poznala od prej, med korono pa se je ona preselila v moje konce, ko sva se dobila na kavi in mi je zaupala, da dela ploščo, a ji s prejšnjim producentom ni šlo. Zato sva se domenila za jam session, saj sem se takrat ravno vrnil z Irske in sem bil v uigrani formi. Vse se je začelo odvijati precej hitro, sam sem namreč imel tiho željo, da bi s kom sodeloval. Imela je dobre pesmi, saj nisem vedel, da je tudi avtorica. Bila je zelo odprta, za vse moje ideje, jaz za njene in nastala je dobra sinergija, ki naju je ponesla," je o njunem delovnem procesu povedal Vezoja.

Tina: "To sem jaz zdaj, drugačna sem bila prej in tudi čez nekaj let bom najbrž drugačna kot zdaj. Težko pa je reči, kaj točno v glasbi bom počela v bodoče."

Marinškova je pokazala, da treme pravzaprav ne pozna, saj je njena odrska prezenca, skupaj z impresivnimi "dreadlocksi" naravnost magnetna, glas in občutek za petje pa brezhibna in naravnost odlična. Tina je skozi skladbe kot so Še vedno jesen, Biti imeti, Ljubezen, Moja duša pes , pokazala svojo iskrenost, ranljivost, ter neverjeten občutek za glasbeno kanaliziranje čustvenih impresij. Skozi njene odlično skomponirane pesmi, ki so lahko minimalistične (samo glas in kitara ali samo glas in klavir), pa vseeno delujejo mogočno in dosežejo maksimalen učinek. Večina tako morda že ob prvem poslušanju ponudi presežke, ki jih v domači produkciji slišimo le redkokdaj.

" Riba je znak premikanja, v življenju se moraš gibati in se ves čas premikati. Želela sem pokazati in ponuditi nekaj svojega, hkrati pa je bilo kar težko spet zastaviti na polno, saj sem, razen gostovanj, na odru manjkala kar vrsto let. A ves čas sem delala in izdala nekaj pesmi. Vesela sem lepih odzivov ljudi, nič me ne stiska v želodcu po koncertu, zares sem vesela," nam je takoj po koncertu zaupala Tina.

Vezoja: "Pesmi se mi zdijo iskrene, sem iz kantavtorske šole in ko imaš pred seboj pesem, lahko z njo počneš, kar koli hočeš in v tem je lepota ustvarjanja."

Mnogi so že slišali pesem Poveljnik, sledile pa so mu še Greva, Parizu ter zanimiva Največji fen. Uradni del sta z Vezojo na kitari zaključila s pesmijo Zime. Sledil je dodatek, ki pa je ni bil v slovenščini, saj je najprej ob Mirandinem klavirju zapela Time v angleščini, potem pa še Why on Earth. Sledile so srbohrvaške Ochuwani, Haos, Sve bi dala in Cakane. Za sam konec pa še nemška Wegwerfen.

"Pogovori o tem prvem koncertu so se pričeli že precej nazaj, prevevajo me različni občutki z različnih koncev, v bistvu pa sem srečen, da je album končno izšel, da smo ga predstavili v živo. Je Tinino delo, ki pa ima tudi moj doprinos, je tudi malo moj otrok in sem na to ponosen, težko pa je reči, kako bo všeč ljudem. Mislim pa, da smo naredili najbolje, kot smo lahko," je koncertne vtise strnil Vezoja.