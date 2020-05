Rickyju Martinu pri ustvarjanju albuma pomagali njegovi najdražji

Portoriški glasbenik Ricky Martin je čas v karanteni izkoristil za ustvarjanje novega albuma PausaPlay, pri katerem mu je pomagal mož in njegova dvojčka. Zvezdnik je izdal prvi del albuma Pausa, na katerem se nahaja šest pesmi, k sodelovanju pa je povabil številne glasbenike, med njimi tudi Stinga.

"Ko resnično želite nekaj narediti, vas nič ne more ustaviti," je latino zvezdnik povedal za Entertainment Tonight pred izidom njegovega novega EP-ja Pausa. 48-letni Ricky Martin je bil v karanteni zelo zaposlen, in sicer je ustvarjal glasbo, sodeloval z največjimi glasbenimi imeni in celo posnel videospot za remiks pesmi Tiburones, ki jo je tudi vključil v svoj nov glasbeni izdelek. In vse to mu je uspelo s pomočjo svojih najdražjih.

V pogovoru je povedal, da je videospot posnel doma in to kar s telefonom ter, da se je dobro obneslo. Pri naslovnici EP albuma pa mu je pomagal mož Jwan Yosef. "Moj mož je posnel fotografijo za naslovnico mojega novega albuma. Moj asistent, ki je v karanteni z nami, je kar naenkrat bil odgovoren za set in je strokovnjak za razsvetljavo. Morali smo se znajti," pripoveduje. Njegova otroka, 11-letna dvojčkaValentino in Matteo, zelo glasno in jasno izražata svoje mnenje in očetu brez ovinkarjenja povesta, kaj jima je všeč in kaj ne. "Izbirčna sta in imata rada glasbo. Ko se vrnem domov z nečim, kar jima ni všeč, nimata filtrov. Povesta mi," pove Martin v smehu in doda, da bosta to storila tudi za stvari, ki so jima všeč in zanje bosta tudi pokazala zanimanje. "Še posebej ta novi singel ... Eden od dvojčkov je slišal in potem rekel: 'Lepo. Ja. To mi je všeč.' " pove in doda, da njuno mnenje ceni, ker je iskreno.

Martin je začel delati na svojem novem EP-ju pred približno osmimi meseci, ampak zdaj ko je bil v izolaciji, je na plano prišla ''magija". Njegov načrt je izdati dva EP-ja — prvi vsebuje bolj "umirjen, sproščujoč" sklop skladb, drugi z naslovom Play, ki izide septembra, pa bo vseboval plesne in žurerske pesmi. Njegov drugi singel je Recuerdo, pri katerem je sodeloval z mehiško pevko Carlo Morrison. "Zelo je lepa in izjemna pripovedovalka zgodb. Je kul, boemska, elegantna in pristna in jaz sem obseden z njo," iskreno pove.

Glasbenik je izdal pesem Simple, pri kateri je sodeloval s Stingom, za njuno sodelovanje pa je dejal, da gre za ''uresničitev sanj''. Sodeloval pa je tudi z raperjem Residentejem inBad Bunnyjem:"Delal sem z ljudmi, ki jih spoštujem. Mislim, da Bad Bunny, čeprav je mlad, sprejema prave odločitve, vedno preizkuša kaj novega. To mi je všeč pri mladih izvajalcev. Obstaja cela mlada generacija glasbenikov, ki delajo res zanimive stvari in publika nanje reagira."

Ricky in Enriquejem Iglesiasom za september načrtujeta severno ameriško turnejo, v okviru katere imata 21 koncertov. Za zdaj je zaradi pandemije koronavirusa še nista odpovedala ali prestavila. Ricky pravi, da je na prvem mestu seveda zdravje in varnost ljudi, a je pripravljen, da se vrne na glasbene odre. "To počnem že od svojega 12. leta. Ne predstavljam si življenja brez odra," pravi. "Torej, vzeli si bomo naš čas in to bomo naredili pravilno. Prepričan sem, da bo vsako prizorišče, vsaka država, vsako mesto imelo svoja pravila in predpise. Sledili jim bomo. Toda naredili bomo nekaj neverjetnega za vas, ker nič se ne more primerjati z izkušnjo v živo."