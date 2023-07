Rickyju Martinu sta se na odru nepričakovano pridružila sinova

Ricky Martin , ki je nedavno sporočil, da se po šestih letih ločuje od moža Jwana Yosefa , je pred dnevi nastopil na koncertu v švicarskem mestu Locarno, kjer sta ga na odru presenetila 14-letna sinova Matteo in Valentino . Presenečeni pevec ju je s ponosom predstavil občinstvu, nato pa so skupaj plesali in skakali po odru in spodbujali oboževalce, ki so prišli na koncert.

Zvezdnik je nedavno razkril, da se bosta z možem po šestih letih zakona ločila. V izjavi za revijo People sta skupaj sporočila: "Odločila sva se, da bova zakon končala z ljubeznijo, spoštovanjem in dostojanstvom do svojih otrok in tako počastila izkušnjo, ki sva jo imela kot par vsa ta čudovita leta."

"Najina največja želja ostaja, da ohraniva zdravo družinsko dinamiko in zvezo, ki se osredotoča na mir in prijateljstvo, da še naprej skupaj vzgajava najina otroka, ohranjava spoštovanje in ljubezen, ki jo čutiva drug do drugega," je še dodal nekdanji par, ki ima 4-letno hči Lucio in 3-letnega sina Renna.

Martin zahteva skupno fizično in pravno skrbništvo nad Rennom in Lucio kot del vloge za ločitev in ju bo kot samohranilec še naprej vzgajal z Matteom in Valentinom, rojenima leta 2008, preden je spoznal Yosefa. Od objave se zdi, da Martin svojo energijo usmerja v to, da preživi več časa s svojimi otroki. Prejšnji teden je na Instagramu objavil posnetek s svojima 14-letnima sinovoma v Monaku, delil pa je tudi video njunih dogodivščin na jahti.