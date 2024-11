Rihanna o koncu glasbene kariere: Bog ima zame drugačne načrte

Pevka in podjetnica Rihanna že nekaj časa nastopa zgolj ob posebnih priložnostih, kot je poroka sina indijskega milijarderja, zato se njeni oboževalci vedno glasneje sprašujejo, ali se še sploh namerava vrniti na glasbeno sceno in jih razveseliti z novo glasbo. Govorice je sedaj vzpodbudila še 36-letnica sama, ko je dejala, da ima bog zanjo drugačne načrte.

Pevka Rihanna je s svojo izjavo nedavno podžgala govorice o koncu glasbene kariere. Rihanna že leta ni izdala novih pesmi ali imela koncertov, čeprav je že večkrat obljubila, da pripravlja novo glasbo. Sodeč po posnetku, ki se je razširil po družbenih omrežjih, pa njeni oboževalci sedaj dvomijo, da bo izpolnila svojo obljubo.

Rihanna FOTO: Profimedia icon-expand

Rihanna je na dogodku svoje lepotne znamke Fenty Beauty spregovorila tudi o glasbeni karieri in namignila, da se bo kmalu umaknila iz glasbene industrije. "Glasba je bila stvar, ki je pritegnila pozornost, a bog je imel zame druge načrte," je dejala pevka in nato nadaljevala:"Ustvarjala sem lahko na načine, ki so bili zelo pošteni, izvirni, organski in pristni in delala sem to, kar sem imela rada, zato nisem imela občutka, da delam."

Potem ko so posnetki z dogodka začeli krožiti po družbenih omrežjih, so oboževalci komentirali njeno morebitno upokojitev, vsaj kar zadeva glasbo. "Poskuša vam sporočiti, da ne bo več novih pesmi," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal:"Ni osredotočena na glasbo." Tretji pa je opozoril:"Moramo opomniti, da ona ni več pevka, ona je poslovna ženska, ki je bila včasih pevka." Uspešna glasbena kariera Rihanna, ki prihaja z Barbadosa, se je s 16 leti preselila v Združene države Amerike, kjer je začela z glasbeno kariero. Leta 2005 je izdala prvi album, ki ga je poimenovala Music of the Sun, ki se je povzpel med deset najboljših na Billboardovi lestvici 200. V manj kot letu dni je izdala drugi studijski album A Girl Like Me, ki je bil med petimi najbolj prodajanimi v ZDA.