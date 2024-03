Rihanna po osmih letih nastopila na milijarderjevi zabavi v Indiji

Pevka je med 19 pesmimi zapela tudi uspešnice We Found Love, Umbrella, Stay, Rude Boy, Diamonds, Work in All Of The Lights. "Nocoj sem tukaj v čast Anantu in Radhiki, hvala, da sem tukaj. Bog blagoslovi vajino zvezo, želim vama vse najboljše, čestitam," je po poročanju The National na odru dejala Rihanna. Pevka je po nastopu zbranim novinarjem dejala: "Nastop je bil najboljši. Pravega koncerta nisem imela že osem let."