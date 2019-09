Rihanna: Čutim velik pritisk, ker nočem razočarati kupcev

31-letna pevka Rihanna je zadnji album Antiizdala leta 2016, oboževalci pa že nestrpno pričakujejo njeno vrnitev na glasbeno sceno. Zvezdnica je priznala, da je trenutno preveč zaposlena, da bi se vrnila v studio in posnela novo pesem. Med drugim je leta 2017 dala na trg kozmetične izdelke Fenty Beauty, lani pa je predstavila svojo linijo perila Savage x Fenty.

Glasbenica se te dni pripravlja na modno revijo, na kateri bo predstavila letošnjo linijo spodnjega perila, v intervjuju pa je namignila tudi na svoje glasbeno ustvarjanje in spregovorila o pevki Lizzo: "Obožujem jo. Takoj bi sodelovala z njo, če bi bila ona pripravljena. Lizzo je res neverjetna."

Priznala je, da je njena nova kolekcija prav tako povezana s pevkino osebnostjo: "Lizzo je drzna in s takšnimi mislimi sem tudi sama ustvarila to linijo spodnjega perila. Samozavestna, ne glede na velikost oblačila, barvo kože ali obliko telesa. Odnos do sveta te naredi takšnega, kot si. Samozavest je najpomembnejša, hkrati pa tudi energija, ki jo širiš med ljudmi."