RiNA o novi pesmi Odsev: Upam, da se kmalu ujamemo na plesišču

Pevka RiNA je svojim oboževalcem postregla s svežo pesmijo Odsev, za katero pravi, da je dobra podlaga za njeno nadaljno glasbeno kariero. Želi si namreč, da bi njeno glasbeno ustvarjanje v prihodnosti lovilo ritem nove pesmi in šlo v podobno smer. Z Odsevom sporoča pevka oboževalcem, da lahko zajadramo v boljše čase, če se le poglobimo vase in umirimo.

"Gre za to, da razmišljaš o svojih mislih in se poglabljaš vase," nam je ob izidu novega singla Odsev zaupala pevka RiNA. Njena sveža pesem se ukvarja s temo samospoznanja, iskanja poti in čustvene rasti. "Odsev, ki nam kaže drugo stran, je slika nas samih. Lahko nas pripelje do razmisleka o tem, kdo smo in kakšni so naši notranji konflikti", je prepričana pevka. Ob nastajanju pesmi se RiNA tako seveda ni mogla izogniti poglabljanju vase in odkrivanju lastnih notranjih globin. Kaj je tam našla? "Peljalo me je naprej, vsak dan se učim in spoznam nekaj novega o sebi. So tudi obdobja, ki so malo bolj mračna, a potem se zopet razsvetli, tako kot nas je pravkar obsijalo sonce," se je nasmehnila pevka, saj je ravno takrat nanjo posvetilo izza oblakov. "Življenje je pesem, pesem je življenje," je dodala.

RiNA FOTO: Filip Brinjovec icon-expand

Pa sicer? Se znamo ljudje zazreti vase, biti kritični do sebe? Kako pogosto se zazremo vase, ocenjujemo svoj odsev? RiNA meni, da znamo biti včasih še preveč kritični prav do sebe. "Če so kritike konstruktivne, so v redu, veliko boljše pa se je preprosto prepustiti toku."

Odsev je Rina ustvarila skupaj s stalno ekipo, producentoma Kevinom Koradinom in Cliffordom Goilom, prinaša pa zelo pomembno sporočilo: da je vselej čas za spremembe. "Pred nami so različni izzivi in preizkušnje, a le od nas je odvisno, kako se jih bomo lotili," pravi pevka in nadaljuje: "Snemali smo v Celju, pesem pa govori o tem, kako se umirimo, poglobimo vase in potem zajadramo v boljše čase." To odseva tudi videospot, v katerem lahko spremljamo dve RiNI. Ena je malo bolj temačna oziroma mračna, ki je popolno nasprotje tiste pozitivne in vedre. "Konec videospota dopušča, da si poslušalci ustvarijo lastno zgodbo," je še hudomušno namignila pevka.

Pevka je postregla s svežo pesmijo Odsev. FOTO: Filip Brinjovec icon-expand