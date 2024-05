RiNA predstavila prvi album Brez obljub: Album izraža mojo osebno pot

Pevka RiNA se lahko pohvali s svojim čisto prvim albumom, ki ga je na nedavni predstavitvi pospremila tudi z novo pesmijo. Album nosi naslov Brez obljub, glasbenica pa je na njem zbrala devet avtorskih skladb, ki izražajo njeno osebno pot in življenjske izkušnje, trenutke hitrih vzponov in padcev, odločitve in negotovost, tančice skrivnosti in žarek upanja.

Za pevko RiNO so bili zadnji dnevi zares čudoviti, saj je luč sveta ugledal njen čisto prvi album, ki ga je poimenovala Brez obljub. "Na njem sem zbrala devet avtorskih skladb, za katere sem besedila napisala sama," je ponosno povedala po predstavitvi. Pri albumu je sodelovala z avtorjema in producentoma Kevinom Koradinom in Cliffordom Goilom. "Za razgibane ritme so poskrbeli še kitarist Matej Čemažar, basist Domen Jurkovič in tolkalec Anže Burja," je dodala.

Slovenska tekstopiska je ob izidu albuma izdala tudi novo pesem, ki nosi naslov Krog. "Pesem obravnava idejo sprememb in novih priložnosti v življenju. V ospredju je vabilo k prijetnemu in osvobajajočemu doživetju. Izraža poziv k sodelovanju in vzpodbuja razmišljanje o novih poteh v družbi znanih obrazov. Je poziv k iskanju notranjega miru in uživanju v trenutku brez omejitev," je povedala in dodala, da s pesmijo spodbuja k preseganju lastnih meja ter sprejemanju novih priložnosti, medtem ko se zavestno izogiba omejitvam in okvirom, ki bi lahko omejevali izkušnjo. "Na koncu pesem poudarja edinstvenost in neprecenljivost trenutka, hkrati pa opozarja na pomembnost sprejemanja lastne resničnosti brez nepotrebnega bremena pretiranega razmišljanja," je še razložila.

Za pesem je videospot posnela v surrealni primorski zapuščeni vasici Slapnik, ki simbolizira odtujenost in iskanje poti v življenju. Pri snemanju pa se je vse skupaj malo zapletlo. "Še en dan pred snemanjem videopodobe za mojo skladbo Krog je bilo rečeno, naj pridejo statisti v smučarskih kombinezonih, saj sem si želela, da bi spot posneli na belih strminah. Zaradi muhastega vremena pa smo se potem vsi skupaj odločili, da snemanje na snegu žal odpade. Zelo sem si želela smučati in po spletu okoliščin nazadnje pristala v Goriških Brdih," je razložila nasmejana RiNA.

Kljub temu, da se ji želja ni povsem izpolnila, je bila tako z vzdušjem na snemanju, kot tudi s končnim izdelkom, zelo zadovoljna. "Na snemanju je bilo polno smeha in zabave ter nepričakovanih preobratov. Najprej se je zapletlo pri obleki. Izkazalo se je, da moja izbira majice, ki naj bi bila ključni kos podobe, ni najprimernejša. Zadevo smo rešili tako, da sta mi majico in jakno posodili statistki Denise in Vesna in tako postali stilistki. Situacijo sem sprejela lahkotno in z nasmehom na obrazu. Stvari včasih ne potekajo ravno tako, kot smo načrtovali, ampak to je del čara ustvarjanja umetnosti," je povedala v smehu.

