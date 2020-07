Ringo Starr praznuje 80 let: še vedno verjame v mir in ljubezen

Britanski bobnar, pevec in kitarist Ringo Starr, znan tudi kot nekdanji član legendarne skupine The Beatles, je dopolnil 80 let. Po razpadu Beatlov v 70-ih letih minulega stoletja je nadaljeval samostojno glasbeno pot, najbolj odmeven pa je bil njegov album Ringo. Glasbenikov življenjski moto ostaja mir in ljubezen (Peace and Love).

icon-expand Ringo Starr je leta 2017 od kraljice Elizabete II. prejel viteški red. FOTO: AP

Ringo Starrse je rodil leta 1940 v Liverpoolu kot Richard Starkey. V otroštvu je prebolel težko bolezen, zaradi katere je bil večkrat hospitaliziran. Kasneje je poprijel za nekaj priložnostnih del, dokler ga ni prevzela glasba, predvsem britansko gibanje skiffle craze. Leta 1957 je ustanovil svojo prvo skupino Eddie Clayton Skiffle Group, leto kasneje pa se je začel navduševati nad rock'n'rollom. Ko so leta 1960 The Beatleszačeli delovati, je bil še član neke druge liverpoolske zasedbe, imenovane Rory Storm and the Hurricanes, ki pa ni dosegla širše prepoznavnosti. Tako se je leta 1962 odzval na povabilo Beatlov, da na bobnih zamenja Peta Besta in ostalo je zgodovina. The Beatles veljajo za eno komercialno najbolj uspešnih in tudi kritiško dobro sprejetih skupin vseh časov. Kljub temu, da so delovali zgolj deset let, od leta 1960 do leta 1970, so izdali 13 studijskih albumov in podrli številne prodajne rekorde. Med drugim so zabeležili več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest. SkladbaLet It Be je skupini leta 1971 prinesla celo oskarja za izvirno filmsko glasbo.

Za vsak album Beatlov je Ringo Starr odpel tudi po eno pesem ter se podpisal pod nekaj besedil, med drugim za pesmi Don't Pass Me By in Octopus's Garden. Po razpadu The Beatles je Ringo Starr nadaljeval samostojno glasbeno pot in izdal 20 studijskih albumov, zadnjega z naslovom What's My Name lani. Med njegovimi albumi je bil med kritiki in poslušalci izjemno sprejet album Ringo iz leta 1973, na katerem sta tudi uspešnici Photograph in You're Sixteen, med njegovimi najodmevnejšimi pesmimi pa sta tudiIt Don't Come Easy in Back Off Boogaloo.

icon-expand The Beatles 1965 FOTO: AP