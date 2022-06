Ringo Starr prejel častni doktorat glasbenega kolidža Berklee

Člana legendarne zasedbe The Beatles je doletela izjemna čast. 81-letnemu bobnarju so podelili doktorat na univerzi v Bostonu, kjer je nagovoril prisotne. Na odru se je spomnil svojih začetkov in trenutkov, ko je ugotovil, da so bobni njegovo življenje. ''To je kot nekakšna čudna pravljica,'' ni mogel skriti navdušenja.

Ringo Starr je prejemnik častnega doktorata prestižnega bostonskega glasbenega kolidža Berklee. Na podelitvi, ki se je odvila 2. junija, se je nekdanji član ikonične zasedbe The Beatles povzpel na oder in nekaj modrih besed delil s kolegi, ki so uspešno zaključili šolanje.

icon-expand Ringo Starr je ponosen na častni doktorat FOTO: Youtube

81-letni glasbenik se je v Bostonu na kratko ustavil med turnejo njegove zasedbe All Starr Band in razveselil prisotne. ''Misel na to, da imam doktorat, me je presunila,'' je dejal ob prejemu častnega naziva. Starr – čigar pravo ime je Richard Starkey – je ob tej priložnosti šaljivo spregovoril tudi o svoji bobnarski tehniki: ''Veste, samo udarjam jih. To je vse, kar počnem. In očitno jih udarjam na pravih mestih.'' Nato je sedel za bobne in pokazal, na kakšen način je poučeval otroke. Ob prikazanem ritmu je dejal: ''Če ne zmorejo tega, jim vljudno povem, da bi mogoče morali igrati klavir.''

icon-expand Ringo Starr z zasedbo All Starr Band nastopa po Združenih državah FOTO: Profimedia

Na slovesnosti je dejal, da je prejem naziva kot ''nekakšna čudna pravljica.'' Ob tem se je spomnil svojih začetkov: ''Začel sem tako, da sem igral v tovarni, kjer sem delal, nato sem ugotovil, da je tudi moj sosed glasbenik, igral je kitaro in tudi moj najboljši prijatelj v tovarni je igral bas.''

Njegova ljubezen do bobnov se je rodila, ko je pri trinajstih okreval po tuberkulozi v bolnišnici. Nekdo od zaposlenih je na oddelek enkrat mesečno prinašal glasbila, sam pa se ni lotil ničesar drugega kot bobnov. ''Ko sem udaril po bobnu, je bilo noro. Od tistega trenutka sem želel biti bobnar. To so bile moje sanje, ki se še zmeraj razvijajo. Lahko igram s super fanti, kot je ta band. To je enostavno čudovito življenje, ki ga živim,'' je bil nekoliko čustven.