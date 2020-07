Ringo, tisti četrti Beatle

Richard Starkey. Kdo? Ringo Starr! Aja, seveda, tisti četrti Beatle, ki je zamenjal Petea Besta. Za nekatere najboljši bobnar vseh časov. Za druge klovn brez ritma. Nedavno je praznoval 80. let, zato smo pod drobnogled vzeli njegovo življenje in kariero.

Med nami sta še dva živa člana za mnoge enega najboljših skupin vseh časov - The Beatles. Richard Starkey, bolje poznan kotRingo Starr, ki je nedavno praznoval 80 let in Paul McCartney, ki je junija obrnil 78 let, leta 1997 pa prejel viteški naslov. A ne Starkey, ki je ostal - Ringo, ki rad dvigne kazalec in sredinec ter reče "peace and love" (mir in ljubezen), ki je njegova mantra že desetletja.

icon-expand "Vedno bolj sem srečen, kar je zelo lepo." FOTO: Profimedia

Ringo je bil slaboten otrok, ki se je rodil mami samohranilki v težkem delavskem okolju Liverpoola leta 1940, nihče pa zaradi njegovih bolezni ni pričakoval, da bi sploh preživel najstniška leta. Na boben je prvič začel tolči v bolnišnici, ko je eden od zdravnikov prinesel nekaj instrumentov na otroški oddelek. Le kdo bi pomislil, da ga bo to pripeljalo na mesto ene najbolj priljubljenih zasedbe vseh časov? Ringo je že leta 1957, pri sedemnajstih, soustanovil svojo prvo skupino, Eddie Clayton Skiffle Group, ki je bila priljubljena v lokalnem okolju, dokler jih ni naslednje leta zajel val ameriškega rokenrola. Nato je bil bobnar zasedbe Rory Storm and the Hurricanes, ki so bili v času, ko so nastali The Beatles, precej uveljavljeni in popularni, Ringa pa so Beatli v svoje vrste povabili, da se jim je pridružil avgusta leta 1962.

Za Beatle zapel enajst pesmi, a bil s tem zadovoljen Morda stežka, sta Lennon in McCartney vseeno prepustila mikrofon (seveda tudi Harrisonu), tudi Ringu, in sicer pri enajstih pesmih. Že na prvi plošči Please Please Me (1963) je zapel pesem Boys, ki jo je sicer na koncertih prej pel Pete Best, dokler ga niso odpustili, menda je kasneje postal pek. Ringo pa je pesem zapel tudi leta 2014, v čast 50-letnice njihovega nastopa v oddaji Eda Sullivana v posebni oddaji postaje CBS, The Beatles: Noč, ki je spremenila Ameriko. Na drugem albumuWith The Beatles, prav tako iz leta 1963, je Ringo zapel I wanna be your man. Ki pa ima zanimivo zgodovino, saj sta pesem napisala John in Paul, kot singel pa so jo izdali The Rolling Stones, kar kaže na to, da so bili fantje v 60. letih precej tesni prijatelji. Pesem naj ni bila predvsem Paulova, končal jo je John, v kotu pa sta ju menda opazovala Mick in Keith. Nazadnje imamo tako obe verziji in hkrati prvi pravi rokenrol štikelc, ki ga poje Ringo in brez težav parira pesmima Twist and Shout in Money. Na albumu Beatles for sale (1964) so kot eno zadnjih pesmi dodali Honey Don't, ki je priredba skladbe Carla Perkinsa, ki je velja za enega njegovih šibkejših prispevkov, če že ne najslabšega. Podobno kot Act Naturally z albuma Help! (1965), ko njegov glas ni ravno najbolje sedel v priredbo pesmi Bucka Owensa.

icon-expand "Beatlesi so bili samo štirje fantje, ki so se imeli radi. To je vse, kar je bilo." FOTO: Profimedia

Beatli so mu prepustil mikrofon tudi leta 1964, ko je zapel pesem Matchbox, ki jo je sicer leta 1927 napisal Blind Lemon Jefferson. Prvo pesem, pri kateri je prispeval avtorstvo, sta mu pomagala napisati John in Paul, in sicerWhat Goes on, na albumu Rubber Soul (1965). Ringo se je sicer šalil, da je sam napisal kakih pet besed, drugi pa so mnenja, da gre za eno slabših pesmi na sicer enem od njihovih boljših plošč. Prva pesem, ki jo Ringo napisal povsem sam je bila Don't pass me by leta 1968, ki je izšla na "dvojnem belem" albumu The Beatles. O njej je povedal, da jo je napisal v country slogu in jo dokočal v Indiji, a da ga je "vrglo ob tla", kako dobro sta John in Paul zapela refren na blues način. Ringo je na omenjenem dvojnem albumu zapel tudi pesem Good Night, ki jo je John napisal za svojega petletnega sina Juliana. Aranžma Georgea Martina je bogat, kot tudi orkestralna spremljava. Četudi je John hotel, da vse skupaj zveni "kičasto", gre za zanimiv primerek iz njihove diskografije. Macca je celo dejal, da pesem pokaže Johnovo nežnejšo plat, ki jo je redkokdaj pokazal. Zapel jo je le, ko je učil Ringa, kako jo zapeti, tako da posnetek njegovega petja žal ne obstaja.

Ena bolj prepoznavnih pesmi Beatlov je zagotovo Yellow Submarine, ki jo je večinoma napisal Macca, ki jo je opisal kot "preprosto, a drugačno" hkrati pa "zabavno in otroško" skladbo. Tako jo je tudi napisal, saj je uporabil kratke besede, ki si jih je lažje zapomniti. Ringo jo je odpel perfektno, na snemanju pa so bili tudi Mal Evans, Neil Aspinall, George Martin, Alf Bicknell (njihov šofer), Geoff Emerick, Brian Jones, Marianne Faithful, Pattie Harrison ter še nekateri drugi člani ekipe, ki se jih da slišati v zaključnem skupinskem refrenu. Ringo je bil poznan po tem, da ni ljubitelj eksotične in indijske hrane, očitno pa tudi morska ni ena njegovih najljubših. O tem namreč govori anekdota pesmi Octopus's Garden (z albuma Abbey Road, 1969), ki je ena od dveh pesmi, ki jih je napisal za Beatle. Leta 1968 je odšel na potovanje na Sardinijo, kjer mu je kapitan ladje ponudil za kosilo hobotnico, a jo je odklonil. Nato mu je kapitan razložil vse o hobotnicah in kako iščejo svetleče predmete in kamne, ki jih želijo postaviti na svojih vrtovih. Ringo je tako začel razmišljati, kako mirno bi bilo živeti tam doli, na hobotničinem vrtu. Za mnoge ena najboljših njegovih pesmi iz obdobja Beatlov. Seveda pa je ena bolj poznanih pesmi, ki jo poje Ringo, četudi je morda bolje poznana priredba Joeja Cockerja, ki jo je zapel tudi na Woodstocku, With a little help from my friends. Napisala sta jo John in Paul leta 1967, znašla pa se je kot druga na albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band iz istega leta. John je leta 1980 rekel, da jo je "napisal povečini Paul", z nekaj njegove pomoči. Pesem so, zanimivo, hoteli poimenovati Bad Finger Boogie, saj naj bi John melodijo zložil na klavirju s sredincem, ker si je poškodoval kazalec.

Četudi so Beatli v osmih diskografskih letih izdali trinajst albumov, še kup različic je izšlo v ZDA in nekaterih drugih državah, se zdi zanimivo, da je Ringo v petdesetih letih, od razpada Beatlov pa do danes, izdal kar dvajset samostojnih plošč. Leta 2007 je izdal kompilacijo Photograph: The Very Best of Ringo Starr, nato pa še pet studijskih albumov, zadnjega, What's my name, leta 2015. Rojeni igralec? Starr pa je bil tudi igralec v kar nekaj filmih, zanj pa so nekateri dejali, da je "izvrsten igralec, absolutno naraven". Poleg tega, da so mu ponavadi dali več besedila v filmih z Beatli kot so bili A Hard Day's Night (1964), Help! (1965), Magical Mystery Tour (1967) inLet It Be (1970), je zaigral tudi v filmih Candy (1968), The Magic Christian (1969, s Petrom Sellersom),Blindman (1971), Son of Dracula (1974) inCaveman (1981). Vidimo ga lahko tudi kot škrata Larryja v 200 Motels (1971) Franka Zappe, kot "teddyboya" v filmu That'll Be the Day (1973) in v filmu Zadnji valček (The Last Waltz), Scorsesejevem dokumentarcu o zadnjem koncertu zasedbe The Band iz leta 1976. Papeža je zaigral v filmu Lisztomania (1975) Kena Russella, namišljeno različico sebe pa tudi McCartneyjevem filmu Give My Regards to Broad Street leta 1984. 80-letnica z velikim spletnim spektaklom Ringo pa ne bi bil Ringo, če ne bi za 80 let pripravil nekaj posebnega. Ker je uradno praznovanje zaradi korona virusa odpadlo, je v posebnem spletnem prenosu, ki ga je posvetil gibanju Black Lives Matter, uprizoril spektakel Ringo's Big Birthday Show, na katerem so sodelovali Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper in Dave Grohl, Sheryl Crow, Gary Clark Jr in Sheila E, svoje pa so pridali tudi Jeff Bridges, Jackson Browne, Elvis Costello, Steve Earle, Kenny Loggins inWillie Nelson.

icon-expand "Seveda sem ambiciozen. Kaj je s tem narobe? Sicer bi ves dan samo spal." FOTO: Miro Majcen

S Paulom sta izvedla Helter Skelter, sicer pa je 80-letnica minila v slavljenju"miru, ljubezni in rokenrola, z nekaj pomoči njegovi prijateljev". Ringo je tako prvi Beatle, ki je upihnil osemdeset svečk, saj Macci manjkata še slabi dve leti."Pogrešam Johna, pogrešam Georgea, pogrešam ta dva fanta. A imam še vedno brata, torej sva OK," je nedavno za Rolling Stone izjavil Starr, ki je svoj rojstnodnevni koncert pričel s pesmijo It don't come easy, za katero je dejal, da mu jo je pomagal napisati George."Znam napisati pesem, a je ne znam skončati, zato jih je on kar nekaj končal zame," je priznal Ringo, ki je dobiček od živega spletnega prenosa poleg gibanju Black Lives Matter namenil tudi drugim fundacijam, in sicer WaterAidu, MusiCaresu in fundacijiTM Davida Lyncha ter poudaril, da je se je"treba boriti za pravičnost, enakost in končati to rasno nasilje", ob posnetkih z zgodnjih ameriških turnej Beatlov pa poudaril, da nikoli niso dovolili rasnega razslojevanja na njihovih koncertih na ameriškem jugu. Že Macca je leta 1964 povedal, da "tega ne dovolijo, saj jih sicer sploh ne bi odigrali". Ringo pa je priznal, da njihov zgodnji uspeh dolgujejo ameriškim izvajalcem, od Raya Charlesa, Little Richarda pa do Stevieja Wonderja. S Sheilo E je na daleč zaigral Come Together v bobnarskem duetu, najboljšo šalo večera pa je "prijavil" sin producenta Georgea Martina, Giles, ki je dejal, da oče leta 1962 najel drugega bobnarja za pesem Love me do, Ringu pa prepustil zgolj tamburin. "Vem, da mu je bilo potem žal. Upam, da si mu že odpustil," se je pošalil Giles. Starr že vse od obiska Indije v 60. letih, ko so spoznali jogija Maharišija, ki jih je naučil meditacije, sploh v zadnjih desetletjih, redno meditira in je, tako kot McCartney, vegetarijanec. Oba sta dobrega zdravja, Lennon je leta 1980 umrl pod streli atentatorja v starosti 40 let, Harrison pa je bil prav tako žrtev atentata, ki ga je preživel, a nato umrl za posledicami raka leta 2001.

icon-expand "Nikoli nisem ničesar študiral. Nisem študiral bobnov. Pridružil sem se skupinam in vse napake naredil na odrih." FOTO: Miro Majcen

Najboljši bobnar na svetu ali sploh ne najboljši bobnar v Beatlih? Ena od popularnih zgodb o Ringovih bobnarskih kvalitetah je tista, da naj bi Lennon o tem, ali je Ringo najboljši bobnar na svetu, izjavil, da"ni bil niti najboljši bobnar v Beatlih". A John je septembra leta 1980 o Ringu za Rolling Stone dejal, da je bil "zvezda v Liverpoolu že preden so se spoznali, profesionalec, ki je bobnal in pel v eni top skupin na Otoku in da bi njegov talent prišel na plano tako ali drugače, tako pevski, bobnarski ali igralski" in da je "prekleto dober bobnar". "Ima neverjeten občutek, vedno nam je pomagal, da smo ujeli pravi tempo pesmi in dal svojo trdno oporo, da je bilo snemanje pesmi Beatlov precej lažje, kot bi bilo sicer," je o njegovem talentu povedal producent Martin."Sem slab po tehnični plati, dodam smešne prehode, sicer pa sem v bistvu levičar, ki igra bobne za desničarja. Bobnar ne interpretira pesmi, jaz sem temelj, nato pa dam malce sijaja tu in tam. Če obstaja razpoka, hočem biti dovolj dober, da jo zapolnim," je Ringo povedal ob neki priložnosti. Ali je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo bobnarjem tega planeta zadnjih 80 let? Kakor za koga. In prav je, da so okusi različni. Vsekakor pa drži, da je bil najboljši plesalec in igralec v Beatlih.

Skromnost je njegova čednost, kot tudi dejstvo, da je velik dobrodelnež, saj sta z ženo Barbaro Bach, nekdanjim Bondovim dekletom, konec leta 2015 priredila veliko dražbo. Z Bachovo je poročen od leta 1981, prej pa je bil med leti 1965 in 1975 z Maureen Cox, s katero ima tri otroke. Na dražbo sta dala nekatere predmete, tudi njegov prvi črni bobnarski komplet Ludwig Black Oyster Pearl in instrumente, ki so mu jih dali Harrison, Lennon in Marc Bolan. Skupaj s prvo izdajo svojnega belega dvojnega albuma (White album) z zaporedno številko 0000001. Zbrali so več kot 7,5 milijona evrov. Malenkost za človeka, ki ima pod palcem okoli 300 milijonov evrov in slovi kot najbogatejši bobnar v glasbeni zgodovini? Ringo je pač samo eden, bil je prvi Beatle, ki je postal dedek in pradedek, ali bo tudi prvi Beatle, ki bo dočakal sto let, pa bomo, tisti, ki (če) bomo še vedno tu, videli leta 2040 ...