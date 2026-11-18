Pevka RiNA je izdala novo pesem z naslovom Utrinek , ki jo je navdihnil njen poletni sprehod, med katerim je občudovala kresnice. Poletje se je medtem že poslovilo, jesen pa je tako prinesla njeno novo skladbo.

"Utrinki so drobni trenutki, ki se nam globoko vtisnejo v spomin. Vsakdan je tako naravnan, da se nam vedno kam mudi. V približno dveh minutah in pol poslušalke in poslušalce nagovorim, naj se sprostijo in zaplešejo. Ne vemo, kaj bo jutri. In v tem je lahko tudi čar," nam je zaupala pevka in dodala: "Rada se zabavam in kdaj pa kdaj prebedim noč do jutra. Blizu mi je miselnost, da pozabiš na vse, kar te teži, in se prepustiš ritmu. Z leti se ta žar izgubi, jaz pa ga rada ohranjam. Tega so me naučile temperamentne kulture in spoznanje preprosto širim naprej. Ugotovila sem tudi, da lahko vsak prostor postane naš oder, če le imamo dovolj zagona in domišljije. Iskrice so čudovite in vesela sem, da sem jih doživela ravno med plesom, ki je vsaj zame čista improvizacija ... najlepše pa je, ko si lahko popolnoma iskren. To pa je že druga zgodba."

Izid skladbe je pevka pospremila tudi z videospotom, ki so ga posneli na živahnih ljubljanskih ulicah. "Snemali smo ravno na dan reformacije, kar je pravzaprav zelo slovenski datum. Vzeli smo si dovolj časa, vse je potekalo gladko in brez posebnosti. Ko smo opravili v studiu, se je ekipa med odmorom sprostila ob napolitanskih picah. Tokrat smo res snemali sredi mesta, tega sem si dolgo želela," je dejala in dodala: "Simpatična plesalca sta zaplesala med porumenelim listjem in prispevala svojo energijo. Zahvaljujem se plesalcema in vsej ekipi, da smo s skupnimi močmi uokvirili nepozabno doživetje."

Leto se počasi bliža koncu, pevka pa se na pretekle mesece ozira z zadovoljstvom in hvaležnostjo. "Lani je bilo zame precej natrpano leto, ker sem se dodatno izobraževala ob delu in izobraževanje uspešno opravila. Zdaj pa žanjem sadove svojega dela. Lahko rečem, da sem si vzela ustvarjalni počitek," je sklenila.