Ritem Planet: Še na tako turoben dan lahko pričaramo sonce

Pevec Jani Pavec je bil zadnjih nekaj let kot vodja skupine aktiven tudi pri organizaciji porok v Skednju. Tam je spoznal, da je glasba nedvomno del njega in znova zbral ekipo izkušenih glasbenikov. V zadnjih dveh letih je zasedba Ritem planet tako igrala predvsem na poročnih slavjih. Člani skupine, ki jo sestavljajo Jani Pavec (vokal), Mare Pšeničnik (bas), Luka Petrič (bobni), Žiga Jamnik (klaviature), Sandi Belec (kitara) in Nika Svetlin(vokal), pravijo, da je poroka v njihovi družbi še bolj senzacionalna. Takrat so izdali tudi pesem s poročno temo Pravo sem izbral. Zdaj pa se nam v veselem decembru predstavljajo z energično pesmijo z naslovom Nariši sonce, avtorja Dareta Kauriča.