Na gradu Kromberk pri Novi Gorici so odmevali ritmi, ki jih je sicer moč slišati le v zaodrju glasbenikov. Tako so svoj koncert opisali skupina Šukar in njihova gosta, Magnifico ter Zoran Predin, ki so v sklopu festivala Glasbe sveta stali na odru. Festival se bo zaključil v Rusiji ... ne dobesedno, temveč s skupino Huun Huur Tu.