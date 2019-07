Rival Sons: Verjamemo, da je svet lačen starega dobrega rock'n'rolla!

Da in ne. Njegova rock generacija je vse odpihnila z ekscesi in izgredi, hkrati z založbami, ki promovirajo glasbo. Rap je zame kot hrana iz mikrovalovne pečice, ne maram je. A se vseeno prodaja. V času "zbujenih" ljudi, je neverjetno, da "thug life" mentaliteta, ki tretira ženske kot objekte (skupaj s twerkanjem in ponižujočimi besedili) tako prekleto popularna. Je pa tudi res, da so rock bendi prenehali pisati dobre pesmi. Gre za precej zapleten problem.

Vaš letošnji šesti album Feral Roots se zdi svež in poln prave rock'n'roll energije in adrenalina. Kje vidite razlike v dojemanju rock glasbe v ZDA v primerjavi v Evropo in ostalim svetom?

Kakšna je vaša ideja rock'n'rolla? Gre bolj za rockanje, za sporočilo ali bolj za provokacijo in ekscese? Ali morda za vse našteto?



To je priglašen ritem in blues. Mora imeti tako ritem kot blues, kot tudi energijo. Dobro besedilo je dodaten plus, a nima vsaka dobra rock pesem ravno ezoteričnega besedila. Včasih se I wanna hold your hand (Želim te držati za roko) sliši bolje kot kakšno globoko in premišljeno besedilo.

Obstajate deset let, kako je bilo pred desetimi leti drugače v glasbenem poslu kot dandanes?

Rock glasba spet doživlja preporod, pred desetimi leti smo bili večinoma sami.

Imate skoraj 210 tisoč sledilcev na Facebooku in skoraj 74 tisoč na Instagramu. Koliko ste s tem na tekočem in kako vam to pomaga pri povezovanju z oboževalci?

Sam imam družbena omrežja že od vsega začetka in zagotovo to pomaga v svetu, ki je zalepljen na tovrstne naprave.