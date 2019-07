Ameriški rockerji o Laškem: Čudovito je, naravno, neizumetničeno, pivo pa smo samo povonjali!

55. izvedba festivala Pivo in cvetje v Laškem je že prvi dan postregla z vznemirjenjem ob začetku letošnje izdaje. Nastopili so ameriški rockerji Rival Sons, popularna zasedba Tabu in prekaljeni Magnifico, ter svingovsko navdahnjena, a odlična Alice Francis.

Alice Francis so navdušeni nad Laškim in Slovenijo. FOTO: Miro Majcen

Že prvi dan festivala v Laškem, kot je to poleg ostalega dogajanja že v navadi, je nastopilo kar nekaj glasbenih biserov, ki so poskrbeli za dobro počutje obiskovalcev, ki so tekom dneva prodno polnili mesto in trge, seveda pa je bilo glavno dogajanje na največjem odru Zlatorog, kjer je bilo iz ure v uro bolj pestro. Obiskovalce je v večer v ritmu swinga in izvrstnim glasom popeljala mična Alice Francis, poznana po sodelovanju s kolektivom Parov Stelar in drugimi. "Mesto je zelo lepo, tu smo prvič in je zelo lepo, navdušeni smo. Nismo vedeli, kaj pričakovati, dober zrak imate, naravo, pozitivno smo presenečeni," so nam svoje vtise strnili Alice in kolega iz zasedbe.

Pevki Evi Beus so obiskovalci zapeli za rojstni dan, ki ga ima 12. julija. FOTO: Miro Majcen

Sledila je domača pop-rock atrakcija Tabu, ki je poleg največjih uspešnic iz obdobij treh pevk, postregla tudi s prgiščem najnovejših skladb. "Noro je bilo, četudi je četrtek, pravi žur. Kot sodni dan. Prvi zadnji. Rože podarjamo za rojstne dneve in spomladi. Pivo danes varijo že vsi, mi pa pobiramo sadove, pivo naj varijo profesionalci, mi pa profesionalno pijemo" so po nastopu povedali razigrani člani zasedbe Tabu, pevka Eva Beus pa je naslednji dan praznovala rojstni dan, zato ji je občinstvo pod odrom Zlatorog tudi zapelo za njen posebni dan.

Tabujevci so stari znanci Laškega, predstavili pa so stare favorite in prgišče novitet. FOTO: Miro Majcen

Odlični Magnificoje z leti postal prava eminenca domače scene, ki polni tako festivalske odre kot tudi Stožice že zadnjih nekaj let, ko ima tam tradicionalen božični koncert. Roberto in kompanija izvrstnih glasbenikov na tovrstnih prireditvah ponudijo veliko "hopa-cupa" pesmi, ki ljudi dvignejo na noge, saj ob vsem dobro poznanih vižah lahko neobremenjeno uživajo in pojejo na vse grlo, Laško pa je ob pivu in drugih priboljških kot nalašč za tovrstne podvige.

Magnifico je nastopil tretjič in dejal, da ima rad rožice in da je tudi s pivom na "ti". FOTO: Miro Majcen

Kaj pa pivo in cvetje?"Na festivalu sem tretjič, gre za enega največjih festivalov, saj obstaja 55 let, kar je lepa številka. Ni veliko festivalov, ki bi sploh zdržali tako dolgo in se tudi razvijali. Sicer pa imam rožice rad in tudi s pivom sva na ti. Dobro, je če jo ženska dobi, kadar je nemirna ali nezadovoljna, ko se luna narobe giblje, da se malce ublaži zadeva. Naloga piva ni, da ima okus, temveč, da ne drži grla. Mora imeti pravo temperaturo in mora lepo steči po grlu. Vsi, ki hočejo več alkohola in okusa, pa morajo preklopiti na vino," je prepričan Magnifico.

Pevec zasedbe Rival Sons Jay Buchanan je kot reinkarnirani Jim Morrison. FOTO: Miro Majcen

Glavni dogodek, vsaj za zaprisežene rockerje, pa je bil nedvomno prvi slovenski nastop zasedbeRival Sons, ki že desetletje dokazuje, da rock'n'roll ni mrtev. Poleg turneje z Black Sabbath so igrali v celi vrsti držav, tako na ameriških kot evropskih tleh. "Čudovito je, ruralno, naravno, neizumetničeno. Piva še nismo poskusili, samo povonjali," sta se v klepetu pošalila člana zasedbe, ki so bolj kot na kar koli drugega s pevcem Jayem Buchananom spomnili na Jima Morrisona iz The Doors, zvočno pa na najboljše čase hard rocka, ki so ga z občutkom in vso možno iskrenostjo priredili za današnji čas.

Kitarist Scott Holiday prisega na PJ Harvey, nam je zaupal v intervjuju. FOTO: Miro Majcen

Občinstvu, ki se je zaradi pozne nočne ure že nekoliko razredčilo, so sporočili, da so veseli, da so v Laškem, da so navdušeni nad mestom in da se tu dobro počutijo. V slogu velikih profesionalcev so nastop pripeljali do konca in tako dali vedeti, da moderni rock še kako živi, kar je bil tudi idealen zaključek prvega dne festivala. Več o Rival Sons kmalu v pogovoru s pevcem in kitaristom!

Rival Sons so v začetku leta izdali šesti album Feral Roots. FOTO: Miro Majcen