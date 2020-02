Rivertone: sveži alter rock iz Grosuplja na združeni poti

Skupina se je v prvi različici imenovala Predators , ko so jo sestavjali Maj Vrhovec (vokal, ritem kitara), Tilen Lampret (bas), Jan Elikan (bobni) in Tom Elikan (kitara). Aprila leta 2015 so prvič nastopili v živo, septembra naslednje leto pa jih je zapustil Jan, ki ga je nadomestil Simon Tomažin . Fantje so v tem času začeli razmišljati o resnem ukvarjanju z glasbo, v kratkem obdobju delovanja pa zamenjali kar nekaj imen, saj so se kmalu preimenovali v Britnix , nato pa v District Victory . A jim ime še vedno ni bilo toliko všeč, da bi ga obdržali, dokler se niso zedinili okoli imena Rivertone . "Gre za naključje, ki nima nobene simbolike. Sicer je Maja malce sram priznati ampak je idejo dobil, ko je igral Minecraft,"so nam v smehu zaupali fantje.

Junija lani jih je zapustil še Tom, na mestu kitarista pa ga je zamenjal Miha Leonardi. V tem času sta Lampret in Vrhovec napisala prve avtorske pesmi in fantje so v novi postavi odšli v studio, kjer so posneli tri skladbe Združene poti, Med oblaki in Everyday I See You. Septembra lani se jim je pridružil še kitarist David Bibič, kar je Vrhovcu omogočilo, da se je bolj posvetil zgolj vlogi frontmana ter vokalista. Kmalu po prihodu Bibiča je skupino zapustil Leonardi in s tem je bila postavljena končna zasedba.

Januarja so izdali skladbo Združene poti, za katero so posneli tudi videospot. Pesem govori o drugačnosti posameznika, problemu "mainstream" ljudi, ki jim vsi brezglavo sledijo."Drugačnost ni problem in ni treba iti po poteh ostalih, čeprav se zdi, da se boš izgubil na poti in da je najbolje odnehati. Če boš strpno drugačen, se ti bodo drugi pridružili in zgradili novo pot, tvojo pot," so prepričani.