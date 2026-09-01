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Roadie Jimija Hendrixa razkril, kaj so bile zadnje besede, ki mu jih je namenil kitarist

London, 01. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jimi Hendrix

Večer pred smrtjo je Jimi Hendrix nastopil na enem od načrtovanih koncertov turneje, ki bi se moral zaključiti kot običajno. A na festivalu je izbruhnilo nasilje, ki mu je sledil kaos, dan pozneje pa se je izkazalo, da je legendarni kitarist takrat stopil zadnjič na oder.

Tisti večer je v knjigi spominov, ki jo je naslovil Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond, opisal tudi Eric Barrett. Ta je bil med letoma 1968 in 1970 roadie Jimija Hendrixa in njegov zaupnik, pozneje pa je skoraj pet desetletij v zaodrju delal z izvajalci, kot so Madonna, David Bowie in Aerosmith.

Jimi Hendrix je umrl 18. septembra 1970, star 27 let.
Jimi Hendrix je umrl 18. septembra 1970, star 27 let.
FOTO: Profimedia

"Imeli smo koncert na festivalu Isle of Fehmarn, ko so prišli Hells Angels," je v intervjuju za Fox News Digital povedal Barrett in ob tem omenil nasilno motoristično tolpo. "Nobenega nadzora ni bilo in bilo je strašljivo. Imeli smo dva avtomobila, ki sta nas čakala, da nas odpeljeta z otoka nazaj v London, a nam niso pustili oditi. Želeli so, da fantje ostanejo in igrajo naprej. Nato je zavladalo nasilje," se je spominjal roadie.

Kot je zapisal v svoji knjigi, je na otok prišlo več sto članov tolpe in prevzelo nadzor nad dogajanjem, veliko obiskovalcev festivala, ki so tam šotorili, pa so pretepli in oropali, varnostnike pa pregnali s prizorišča. Hendrix se je, ko je videl, kaj se dogaja, trezen in sam vrnil v svoje prostore. Nastopil je naslednjega dne, ko je stopil na oder, pa so ga najprej izžvižgali. Svoj nastop je izvedel, kot načrtovano, ko so odigrali svoje, pa je Barrett Hendrixa in njegovo skupino skušal čim prej spraviti v avtomobila in s prizorišča festivala.

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A ni šlo zlahka. Obstopili so jih motoristi. "Videl sem, kako so menedžerja turneje Gerryja Stickellsa s palico skoraj po glavi, zato sem nastavil roko, da sem preprečil udarec. Skoraj sem omedlel od bolečine, a kaj bi šele bilo, če bi Gerryja udarili po glavi? Uspelo nam je priti v avtomobil. Jimi me je ves čas gledal, saj je videl, da sem prestregel udarec. Vprašal me je, ali sem v redu. In to so bile zadnje besede, ki mi jih je kdaj namenil," se je spominjal roadie.

18. septembra 1970 so v stanovanje Hendrixovega dekleta Monike Dannemann v hotelu v Londonu prispeli reševalci, kjer so našli neodzivnega kitarista. Star je bil 27 let, ko je vzel preveč uspavalnih tablet. "Rekli so mi, da so ga reševalci obrnili na hrbet, on pa je bruhal. Zadušil se je. Bila je nesreča. Tablete so bile nesreča. Njegova smrt je bila tragedija," je pripovedoval v nedavnem intervjuju, tragičen dogodek pa je opisal tudi v knjigi.

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Barrett je zanikal številne teorije zarote, ki že več desetletij krožijo o smrti kitarskega mojstra, med njimi tudi to, da ga je umoril menedžer Mike Jeffery. "Niti za sekundo ne verjamem, da je Mike umoril Jimija. Bil sem tam in najverjetneje sem zadnji živeči človek, ki je bil priča," je dodal roadie, ki je omenil poročanje The Guardiana, da je Jeffery nekoč nekdanjemu roadiju Jamesu 'Tappyju' Wrightu priznal, da je kriv za Hendrixov umor, kar je ta nato zapisal v svoji knjigi spominov.

Ker je imel Jimija rad, pa je priznal, da je po njegovi smrti novinarjem lagal o kitaristovi zlorabi drog. "Star sem bil 24 let, ko je umrl. Nisem želel, da je spomin nanj uničen, zato sem lagal. Želel sem si, da ga ljudje vidijo v pozitivni luči, ko sem postal starejši, pa sem dojel, da mi ni treba lagati. Da, drogiral se je. Nikoli ga nisem videl s heroinom. V 50-letni karieri sem bil v zaodrju več skupin in vem, da je to droga, ki je ubila veliko glasbenikov. A ne verjamem, da je Jimi jemal heroin. Kadil je travo in jemal veliko LSD-ja, tablete, a ne verjamem, da je bil tudi heroin," je povedal o kitaristu, ki ga je opisal kot divjega na odru, a mirnega in vljudnega fanta.

Razlagalnik

Hells Angels (Peklenski angeli) so mednarodna motoristična tolpa, ki je bila ustanovljena v Združenih državah Amerike v 40. letih 20. stoletja. Skupina je postala svetovno znana predvsem v 60. in 70. letih, ko so bili pogosto povezani z nasilnimi incidenti na glasbenih festivalih. Čeprav se člani sami pogosto opredeljujejo kot motoristični klub, jih organi pregona v mnogih državah obravnavajo kot organizirano kriminalno združbo, ki je vpletena v različne nezakonite dejavnosti.

Izraz 'roadie' označuje tehničnega delavca, ki potuje z glasbeno skupino ali izvajalcem na turnejah. Njihova vloga je ključna za izvedbo koncertov, saj skrbijo za prevoz, postavitev in vzdrževanje glasbene opreme, kot so inštrumenti, ojačevalci in ozvočenje. Poleg tehničnih nalog pogosto opravljajo tudi vlogo osebne varnosti ali logistične podpore, saj so zadolženi za to, da turneja poteka nemoteno in da so izvajalci varni pred zunanjimi motnjami.

'Klub 27' je kulturni in glasbeni fenomen, ki se nanaša na skupino vplivnih glasbenikov, ki so umrli pri starosti 27 let. Poleg Jimija Hendrixa v to skupino pogosto uvrščajo tudi druge legende, kot so Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain in Amy Winehouse. Čeprav gre za naključno statistično povezavo, je smrt teh umetnikov v tako mladih letih, pogosto zaradi zlorabe substanc, postala del rock mitologije, ki simbolizira tragično plat slave in življenjskega stila glasbenih ikon.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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