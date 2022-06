Rob Halford: V metal skupnosti se nihče ne počuti izključenega

Ko je Rob Halford leta 2005 srečal britansko kraljico, ga je ta vprašala, zakaj je heavy metal tako glasen. "Da lahko z njo silovito udarjate z glavo, vaša visokost," ji je odvrnil danes 70-letni pevec, ki so mu ljubitelji heavy metala že desetletja nazaj nadeli vzdevek "bog metala". Predvsem zaradi njegovega neverjetno krepkega in vreščečega glasu, ki premore več oktav, v ušesa pa zareže kot najbolj glasni kitarski rifi.

Judas Priest so nastali leta 1969, poimenovali pa so se po pesmi Boba Dylana The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest.

Ne, ko začenjaš v katerem koli bendu, se trudiš zapolniti čim več predalčkov in se potruditi, kolikor se le lahko. Prav tako moraš dojeti v čem si dober, močan in izviren, nato pa nadaljuješ. Potrebuješ tudi dobre povezave, nato igraš na neštetih koncertih, kjer se izpiliš, torej, potrebno je veliko trdega dela. Potem pridejo potovanja po svetu, da vidiš vse te lepe kraje in vse fanatične heavy metal manijake. Gre za zavzetost in predanost, ki si jo delimo med seboj in tudi našimi privrženci. Nikoli ne veš, koliko časa bo trajalo. Pri Judas Priest je bilo to res neverjetno potovanje, da sedaj obeležujemo 50-letnico. Noro, da smo prišli tako daleč.

Britanska heavy metal zasedba Judas Priest je na glasbeni sceni že od leta 1969, kar pomeni, da je že presegla okroglo abrahamovsko obletnico, zaradi koronske krize pa v letošnjem letu nadaljuje turnejo ob 50-letnici, v okviru katere nas bodo obiskali 12. julija v ljubljanski areni Stožice. Nedavno smo izvedeli tudi novico, da bodo sprejeti v Dvorano slavnih rock'n'rolla, ko jim bodo namenili nagrado za "glasbeno odličnost", ki jo že ima The E Street Band, zasedba, ki spremlja rockerskega šefa Brucea Springsteena. Imeli smo priložnost govoriti s frontmanom zasedbe, ki deluje kot umirjen gospod, za katerega se zdi, da je živel svoje sanje, hkrati pa ga odlikuje preudarnost, olikanost in življenjska modrost. Poklicali smo ga v New York.

Vsekakor, zame, ki sem bil gej pevec v metal zasedbi, je bilo čudovito, da sem imel tak čudovit odnos z vsemi našimi oboževalci, ki so se izražali na različne načine, pa naj bodo hetero, gej, bi ali transeksualni, kar koli. Življenje je prekratko, da bi si dajali etikete in se delili, vsi smo ljudje, vsi verjamemo v ljubezen, nesreča pa je, da nekateri izmed nas nimamo enakih možnosti ali načinov, da bi nas tretirali, kot se spodobi, sploh v določenih delih sveta. Še zdaj se mi zdi, da nekateri naši oboževalci nimajo možnosti, da jih obravnavajo, kot bi jih morali, zato se mi zdi lepo, da je metal skupnost taka, da vključuje čisto vse, da se ne počutijo izključene in da lahko vsi skupaj uživajo v heavy metal glasbi.

Dejstvo je bilo, da sem se zavedal, da sem bil v skupini, ki ima izreden zvok, pa sem skušal poudariti, da bi bend pustil pečat tudi z izgledom. Takrat je bil heavy metal še dokaj nova izkušnja, zato se je nekako posrečilo, ko sem iskal različne načine, da bi povezal tako zvok kot podobo, ko smo se odločili za usnjeno opravo. Zdelo se je, da se je oboje zlilo skupaj do popolnosti. Tako z zapestnicami, biči, verigami in lisicami. Gre za tradicijo Judas Priest, na katero smo zelo ponosni, saj smo bili eni prvih, ko smo to združili z zvokom heavy metala.

Zares, najboljša anekdota, ki je v bistvu resnična, je tista, da ste obiskali lokalno erotično trgovino, kupili vse usnjene in okovane S&M pripomočke, kar ste začeli nositi in uporabljati na odru, da je vse to kmalu postalo značilna oprava vseh metalcev. Dejali ste, da ste tako izrazili sebe, je bilo to za vas nekako hudomušno zadovoljujoče?

Bilo je zelo nenačrtovano in spontano. V tistem trenutku in razmerah, se zdi, če gledam nazaj retrospektivno, je bil nekakšen popolni trenutek, da so to zgodi takrat in na tak način. Zame kot gej moškega je bilo neverjetno olajšanje, saj veliko homoseksualnih ljudi naleti na velik odpor že v krogu družine in prijateljev. Sicer je odvisno, v katerem delu sveta živiš, a vseeno je najbolje, če lahko, da stopiš naprej in si, kdor pač si. Kajti svoboda, ki ti jo to da, je neskončna, si močnejši in prej, ko to lahko storiš, bolje zate.

Eno temnejših obdobij v karieri skupine je bilo okoli leta 1990, dobra tri desetletja nazaj, ko so vas obtožili, da ste odgovorni za smrt dveh mladeničev. Dejali ste, da je bilo so sojenje vašega življenja. Ste mislili, da vam bo uspelo, ali se boste potopili, kaj si človek sploh lahko misli v takih groznih trenutkih?

Naredili smo, kar smo morali, šli smo v ZDA in se pojavili na sodišču, na procesu. Očitali so nam, da smo dali v pesmi določene zvoke in sporočila, ki naše oboževalce vzpodbujajo, da bi si kaj naredili. Kar je popolni nesmisel, nobena skupina ne bi tega naredila. Potrebujemo naše oboževalce, saj nam dajejo luč, ki nas vodi naprej. Kar se je pokazalo tudi, ko smo vsak dan stopili iz sodne dvorane, ko nas je zunaj prišlo podpret na stotine oboževalcev in metal privržencev, ki so bili z nami do konca v tej grozni igri nepravice. Najbolj žalostni del te eskapade pa je bil, da smo izgubili dva mlada človeka, ki sta bila naša velika oboževalca, bili smo del njunih življenj, a sta imela za povrhu težave z alkoholom in drogami, kar ju je na žalost poslalo čez rob. Ni šlo za enostaven primer, šlo je za kompleksno zadevo, kar smo želeli poudariti in privleči na plano. Dobro je, da se danes bolj odprto govori o duševnih težavah ljudi, v zadnjih letih smo izgubili nekaj čudovitih ljudi iz različnih glasbenih zasedb prav zaradi tovrstnih težav. Zato moramo biti odprti za vse tovrstne zadeve, od zasvojenosti do depresije, prav je, da si pomagamo in se podpiramo po svojih najboljših močeh.

V ZDA so torej vzeli vaš zvok in upor, kako je bilo, ko ste se nekako prebili v "mainstream", ko sta Beavis in Butt-head začela žurirati na Breaking The Law ali Living After Midnight. Zgledalo je precej zabavno, vam je bilo to všeč?

Seveda, super je, ko si nekako vpet v vsakdanjo kulturo, ki pride tudi v najmanjše kotičke sveta. Ko je tvoja glasba del risanih serij kot so npr. Simpsonovi, pomeni, da si del kulture v določeni delih sveta. Tega ne jemljemo zlahka, dejansko se počutiš, da so te objeli in sprejeli, določene pesmi, kar se v takem smislu ne zgodi pogosto. A ko se, kar se še vedno dogaja, je čudovit občutek.