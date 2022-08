Robbie Williams napisal pesem o svojem nepremišljenem vedenju

Robbie Williams predstavlja novo skladbo Lost s prihajajočega albuma XXV, s katerim bo proslavil 25 let svoje solo kariere. O novi pesmi, ki sta jo producirala Guy Chambers in Richard Flack, pevec pravi: "'Lost' govori o trenutkih v mojem življenju, ko sem se prepustil nepremišljenemu vedenju."

Album XXV bo izšel 9. septembra, na njem pa se nahajajo vsi Robbiejevi največji hiti (Angels, Eternity, The Road to Mandalay), a so tokrat na novo orkestrirani s pomočjo Guya Chambersa, Julesa Buckleya in Steva Sidwella ter posneti s priznanim nizozemskim orkestrom Metropole Orkest. Oboževalci pa bodo lahko prisluhnili tudi trem izvirnim skladbam – Disco Symphony, More Than This in The World And Her Mother.