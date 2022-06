Robbie Williams napovedal turnejo ob obletnici solistične kariere

Pevec Robbie Williams praznuje 25. obletnico solistične kariere, ki jo bo zaznamoval s koncerti v Veliki Britaniji in na Irskem. Prvič se bo na oder podal v Londonu, sledili pa bodo koncerti v Birminghamu, Manchestru, Glasgowu in Dublinu. Slednji bo 29. oktobra. Vstopnice bodo naprodaj od 17. junija. Williams bo sicer avgusta nastopil v Nemčiji. 27. avgusta bo imel v Münchnu nastop z naslovom One Show One Night Only .

Williams, ki je kariero začel kot član fantovske skupine Take That, je pred kratkim ob obletnici solistične kariere napovedal nov album z naslovom XXV, ki bo izšel 9. septembra. Na njem bodo nekatere njegove uspešnice, kot so Feel, No Regrets in Rock DJ, z novimi aranžmaji in nova pesem Lost. Pred kratkim je kot singel izdal prenovljeno balado Angels.