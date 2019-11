Robbie Williams preoblečen v Božička

Naj sneži in naj se sladka. Temu ne moremo več uiti. Robbie Williamsje tisti izbranec, ki je letos priskrbel središčni božični glasbeni album. Pravi je za kaj takega. Pa saj je na to enkratno (morda čez 20 let dvakratno) priložnost čakal nerodno dolgo. Williams je svoj zasilno žametni glas in swingovsko spogledljivost sprožal že leta 2001, ko je izdal svoj presenetljivo sočen klasični šlagerski album Sing When You’re Winning, na katerem je celo njegov duet z Nicole Kidman (Somethin’ Stupid). Delo Swing Both Ways, ki je bilo njegovo nadaljevanje, je nato izšlo leta 2013. Ta dvanajsti albumski preizkus pridnega britanskega poredneža je tako najlepša kombinacija za december. Nekaj prepotrebne izvedbene samozavesti je Williams lahkoma dodal v uvodne zimzelene, medtem ko ga The Christmas Song, ki je četrti zaporedni song v zbirki, že povsem zavede po plaščMichaela Bubléja. V nadaljevanju Williamsu do božično-blažene optimizacije pomagajo tako otroški zbor kot ravno prav kičasti godalni in pihalni aranžmaji. Nemška televizijska voditeljica in pevka Hellen Fisher je ob Williamsu v baladi z naslovom Santa Baby prav tako dopadljiva in prepričljiva obenem.

Ni ravno najboljši vseh časov, je pa zelo pristojen božični album. Te pa zaradi vsebinske specifike ocenjujemo le od ena do tri.

Ocena: 2,5