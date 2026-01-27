Naslovnica
Glasba

Robbie Williams z novim albumom podrl rekord skupine The Beatles

London, 27. 01. 2026 14.13 pred 18 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
A. J. STA
Robbie, kralj zabavljaštva, v Trstu

Angleški pevec Robbie Williams je dosegel pomemben mejnik v svoji glasbeni karieri, saj je na britanski lestvici glasbenih albumov prehitel kultno britansko glasbeno skupino The Beatles in postal izvajalec z največ albumi na prvem mestu v zgodovini te lestvice, poroča britanski BBC.

Album Robbieja Williamsa Britpop, ki je luč sveta ugledal minuli petek, je 16. album na prvem mestu v njegovi solo karieri, ki se je začela leta 1997 z albumom Life Thru A Lens.

"To je neverjetno. Absolutno neverjetno," je pevec povedal v odzivu za BBC News in dodal, da je njegov uspeh enak raztegovanju elastike od njegovega rodnega mesta Stoke-on-Trenta do Lune. "Menim, da se je elastika sedaj podaljšala in zdaj kroži okoli Venere," je še dodal in nadaljeval, da je to, kar se je zgodilo, preprosto senzacionalno. "Počutim se kot Forrest Gump popa," je bil slikovit.

Robbie Williams
Robbie Williams
FOTO: Profimedia
Preberi še Turške oblasti zaradi varnosti odpovedale koncert Robbieja Williamsa

V svoji karieri je zvezdnik sicer skupno zabeležil 21 albumov, ki so se znašli na prvem mestu britanske glasbene lestvice, a so v to statistiko vključeni tudi albumi skupine Take That, kot sta Everything Changes in Progress. Prav s to skupino se je začela Williamsova glasbena kariera.

Robbie Williams rekord The Beatles
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
27. 01. 2026 20.18
Odličen pevec, edina škoda ker so v Sloveniji nesposobni da bi imel tu koncert !!!!!!!
Odgovori
0 0
flojdi
27. 01. 2026 15.19
Zelo lepo zna peti.zelo.mnogi ne.sploh tisti brez posluha ne..ceprav imajo morda lep glas"
Odgovori
0 0
bibaleze
