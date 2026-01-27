Robbie Williams z novim albumom podrl rekord skupine The Beatles

Album Robbieja Williamsa Britpop, ki je luč sveta ugledal minuli petek, je 16. album na prvem mestu v njegovi solo karieri, ki se je začela leta 1997 z albumom Life Thru A Lens.
"To je neverjetno. Absolutno neverjetno," je pevec povedal v odzivu za BBC News in dodal, da je njegov uspeh enak raztegovanju elastike od njegovega rodnega mesta Stoke-on-Trenta do Lune. "Menim, da se je elastika sedaj podaljšala in zdaj kroži okoli Venere," je še dodal in nadaljeval, da je to, kar se je zgodilo, preprosto senzacionalno. "Počutim se kot Forrest Gump popa," je bil slikovit.
V svoji karieri je zvezdnik sicer skupno zabeležil 21 albumov, ki so se znašli na prvem mestu britanske glasbene lestvice, a so v to statistiko vključeni tudi albumi skupine Take That, kot sta Everything Changes in Progress. Prav s to skupino se je začela Williamsova glasbena kariera.
