Robert Goter podrl slovenski rekord, za svetovnega pa dobrih 20 ur prekratek

V videunagovoru, ki ga je na družbenih omrežjih objavil sredi minule noči, po dveh urah spanja, je podpornikom in oboževalcem sporočil, da je z njim vse v redu. Povedal je, da je imel v dneh pred začetkom podiranja rekorda veliko dela z organizacijo in da je že na podiranje rekorda, ki je potekalo v Vili Bianci v Velenju, prišel utrujen.

"Imamo še ogromno rezerve, ko se bomo tega lotili naslednjič," je dejal. Dodal je, da so dobili veliko izkušenj, kaj vse bi lahko bilo boljše. "Mogoče sem se res preveč razdajal in premalo osredotočal na podiranje rekorda," je še dejal Goter, ki ima za sabo 40 let igranja in zabavanja ljudi s harmoniko. "To sem jaz. Se mi zdi, da se je treba razdajati za ljudi. Vesel sem, da sem povezal Slovenijo, vesel sem, da so bile vrste, trume ljudi, ki so hoteli priti v Vilo Bianco, a preprosto niso mogli, ker je bilo vse zasedeno," je dejal Goter.

Zaradi izjemnega prispevka h kulturnemu utripu mesta ga bo velenjski župan Peter Dermol predlagal za ambasadorja občine. Župan bo mestnemu svetu predlagal, da Goterju izjemoma podelijo priznanje ambasador Mestne občine Velenje tudi brez predhodnega javnega razpisa, pa so danes sporočili z občine. "S svojim nastopom je namreč povezal ne le Velenje, temveč vso Slovenijo. Dogodek je sovpadal tudi z Goterjevim 40-letnim jubilejem igranja harmonike, kar dodatno poudarja simbolno vrednost tega podviga za lokalno skupnost in glasbeno dediščino," so navedli na občini.