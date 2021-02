Robin Thicke o pesmi Blurred Lines: V takšnem videu me ne boste več videli

"Izgubil sem perspektivo na svoje osebno življenje in na svojo glasbo in na to, kaj je in kaj ni primerno. In seveda, zakaj sem to počel," je za New York Post zdaj povedal Robin Thickein dodal: "Izgubil sem namen, ki bi ga moral kot glasbenik izpolnjevati. Veste, kaj mislim? Moral sem si povrniti svojo perspektivo in svoj namen, kar je kakovostna glasba. In seveda sem si moral povrniti razlog, čemu služi moje življenje?"

Priznal je, da je bila promocija pesmi Blurred Lines prežeta z alkoholom in drugimi opojnimi substancami: "V tistem času sem se vsak dan zbudil, vzel eno tableto proti bolečinam za začetek dneva in to splaknil s kozarcem vodke. Tudi na vsak intervju sem se pripravil s kozarčkom vodke. Več kot očitno je, da sem imel kar nekaj slabih navad. Soočal sem se z osebnimi težavami, a hvala bogu sem s pomočjo terapije to premagal."

'Cenzurirana' različica videospota: