Rock je bil in bo vedno živ!

Desetletnica Rock Radia je bil ob tokratnem jagodnem izboru domače rockerske scene, ki je nekaj ur do obisti pretresala nabito polno veliko dvorano Media centra, dovolj dober razlog, da smo akterje povprašali o pomenu, stanju in vlogi rocka oz. rokenrola na domačih tleh.

OGLAS

Potem ko smo ob animiranem uvodu lahko slišali odštevanje, kako je "bog osmi dan ustvaril rock", se seveda večer ni mogel začeti drugače kot z Osmim dnevom legendarnih Pankrtov in še bolj legendarnim Perom Lovšinom, kar je bila otvoritvena pesem večera, ko se je zbralo nekaj tisoč ljubiteljev rock glasbe. Ti so do obisti napolnili veliko dvorano ljubljanskega Media Centra, kjer je Rock Radio obeležil desetletje obstoja "čistega rocka". Na odru se je tako zbral "all star band", v katerem so zaigrali Tadej Košir in Bor Zuljan na kitarah, Jani Hace na bas kitari, Marko Soršak Soki na bobnih ter Nejc Škofic na klaviaturah. Poleg Lovšina pa je seveda sledilo še kup eminentnih gostov z domače rockerske scene.

Lovšin: "Publika je združena v dobri glasbi, domači rock je veliko naredil za dobro počutje ljudi, tudi psihiatrija ima dosti manj dela." FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Rokerol je del moj kulture in hkrati moje duše in zgodovine. Četudi so ga že dostikrat pokopali, ga imam še zmeraj enako za svojega. Pač ni zgolj še ena zvrst, ki se rodi. Rock je nekaj, kar zdaj potrebujemo še bolj, saj se po svetu dogajajo pi**arije. Glasba je vedno opozarjala in ni zgolj zabava," je povedal Lovšin. Nadaljeval je Tine Matjašič, prvi glas Alo!Stari s skladbo Vse bi dal, nato pa sta se mu pridružila še Dimek in Tone iz Mi2, da so družno "vžgali" Pojdi z menoj v Toplice, čemur je kajpak sledila še Čista jeba. "Rokenrol je zame pristna muzika, v bistvu je bila prva, hvala bogu pa še vedno živi, sam pa to doživljam na enak način kot pri trinajstih, ko sem ga prvič slišal," je razmišljal Matjašič. "Nad stanjem v rocku se res ne moremo pritoževati, končno smo dočakali mlado generacijo, ki je štafeto prevzela več kot uspešno," je rock podmladek pohvalil Kregar.

"Mala, mala ... mala nimfomaaaanka!!!" FOTO: Miro Majcen icon-expand

Vlado Poredoš, ki je z Orleki pred tednom odpraznoval 35-letnico kariere, jo je mahnil Na Kum, Sergej Škofljanec (ex-Requiem, San Di Ego), pa je postregel s priredbama Touch Me (njemu ljube Samanthe Fox, s katero je pred leti nastopil v Laškem), ter Whole Lotta Love, še enega njegovega heroja Roberta Planta oz. zasedbe Led Zeppelin.

"Glasbo poslušam in skušam občutiti tako kot v najstniških letih, ko se mi je zdelo, da bo jutri vse drugače, vse super, vse drugače. Sicer ne bi tega počel, četudi sem starejši, produkcija pa sledi času, ljudem in kako svet in čas vplivata na njih, jaz pa temu sledim in ostajam zvest samemu sebi. Mladi so aktualizirali glasbo in sebi dali priložnost, kar je dobro," Dejan Radičević Daisy, producent.

Štras: "Rokenrol so sanje, ki jih moraš vedno loviti in nikoli ujeti." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Hamo je prvim vrstam in vsem ostalim razgretežem, ki so medtem že pošteno "zakurili" slabo zračeno prizorišče, zapel pesem Prva vrsta, skupaj z Mašo Bogataj (Masharik) pa sta zapela Stran od oči, nato pa Maša še Brat moj. "Rokenrol je prepričanje, da je treba veliko seksati, se drogirati ter igrati na glas in zelo hitro. Mi smo poredni blues rock za dva. Sicer pa se je vse spremenilo, droge so drugačne, seksajo drugačni spoli med sabo in tudi glasba ni več Led Zeppelin. Kar me v bistvu navdušuje," je pofilozofiral Hamo. "Brez rocka nam živeti ni. Čeprav to ni več tisti rock izpred desetletij, drugačni smo, prerasli smo stari rock, iščemo svoje kanale, težko bi rekla, da je to rock. Mladi se nočemo več predalčkati, čutimo in delamo drugače," pa je razmišljala Maša. Večer ni minil brez trenutno najbolj rokenrolerskega frontmana na naših tleh, Štrasa iz novomeške zasedbe Mrfy, ki je priznal, da se je vanj Zaljubila (verjetno ne samo ena?), pridružil pa se mu je še Tokac iz Dan D (Rekli so), nato pa je Jovanović seveda moral zapeti še megahit Čas, s katerim je prepevala celotna dvorana. "Rokenrol so sanje, ki jih moraš vedno loviti in nikoli ujeti. Zadnje par let so nove generacije pokazale, da je prišel novi val, kar je potegnilo za sabo tudi ljudi, ki so spet začeli hoditi na koncerte tudi mlajših zasedb, kar je super," je bil poetičen in optimističen Štras.

Tone (Mi2): "Nad stanjem v rocku se res ne moremo pritoževati, končno smo dočakali mlado generacijo, ki je štafeto prevzela več kot uspešno." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Manca Trampuš iz Koala Voice je priznala, da je "tu tako lepo", z Borutom Maroltom pa sta uprizorila "deja vu" 40-letnice Nietov iz Križank, ko sta izvedla skladbo Ritem človeštva, kot sta ga nekoč pela pokojni Primož Habič in Tanja Ukmar. Marolt je moral "odbiti" še Lep dan za smrt, še eno pesem, ki nikakor ni tuja ljubiteljem rocka s punkersko-harcorovskim koreninami. "Zame je rokenrol uporništvo, da imaš tak odnos do glasbe, da si iskren sam do sebe, kar je lahko v nasprotju z marsičem in z marsikom, da verjameš v to, kar delaš. To se mi zdi pravi rokenrol. Radio navkljub vsemu, kar se dogaja v svetu, še vedno vztraja, je pomemben, nas podpira, gre s časom, nekateri ga spet odkrivajo in je v tem pogledu rokenrol. Vsakič, ko se slišim na radiu, sem vesela," meni Manca. Drugi del večera je udaril Šank Rock, ko je Matjaž Jelen prišel zapet Pravljico o mavričnih ljudeh, še eno rock "prepevanko", ki jo pozna praktično vsak, Grega Skočir in Tina Marinšek, ki je nedavno napovedala prvi samostojni album in kar dva koncerta, pa sta združila moči pri Mater je mrz', starejši pesmi Big Foot Mame. Skočir je postregel še z Malo nimfomanko, s katero so se poistovetile številne razigrane duše pod odrom, kjer je bilo kaj drugega kot peklensko vroče. "Rock glasba je tista, v kateri sem začela, poslušali smo Doorse, Guns N' Roses, Rolling Stonese, k temu se vračam in od tam prihajam. Pravi rock je, da 'trena' in gre čez kosti. Radio bo živel naprej, rada ga prižgem, da slišim naključne zadeve, da jih ne pozabiš, radio te poservira z dobro glasbo, podobno kot tudi moderne platforme," je prepričana Marinškova.

Tomi M: "Rock glasba je zame iskren izraz, način življenja, druženje, z njo opišeš tako srečo in stiske, dobro in slabo, rokenrol pomaga človeku, da ima boljše življenje." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Neisha je ob klavirju zapela svojo Planet za zadet, s Tomijem iz Siddharte pa sta poskrbela še za veličastno izvedbo Platine, čemur je Tomi pridal še "strup v čaj", ko je zapel energično bombo, skladbo Ring. "Rock glasba je zame iskren izraz, način življenja, druženje, z njo opišeš tako srečo in stiske, dobro in slabo, rokenrol pomaga človeku, da ima boljše življenje. Vesel sem, da se scena dobro razvija, tudi sam grem rad na koncerte mlajših kolegov in kolegic. Radio ne bo nikoli umrl, poslušam ga v avtu, brez naporov, vzdržuje nekakšen pristen kontakt, sploh z nekom, ki te v programu nagovarja v živo," meni Meglič. "Rock je glasba in življenjski slog, da živiš po svojih divjih željah z zdravo mero odgovornosti," pa je pristavila Neisha. Ljudska fronta, v kateri so se za pesem Kozlam zbrali nihče drug kot Tokac, Dimek, Meglič, Marolt in Skočir, je bila že sama po sebi dovolj zgovorna, dokler ni za sam vrhunec na oder še enkrat prišel Pero Lovšin ter zapel energično Moja mama je strela, čemur je sledil še zaključni poklon vseh nastopajočih. Žur se je tako zaključil na vrhuncu, ko so potem nastopile še perspektivne zasedbe Jet Black Diamonds, Lumberjack ter Delta Riff. "Nam je rock vse, za nas je to, da se ljudje dobijo, poslušajo, pojejo in uživajo v dobri glasbi. Obenem pa je tudi življenjski slog in da se začuti energija ljudi, ki igrajo dobro glasbo," menijo fantje iz zasedbe Delta Riff.

Neisha: "Rock je glasba in življenjski slog, da živiš po svojih divjih željah z zdravo mero odgovornosti." FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Tudi punk je bila podzvrst rocka, vse skupaj je subkultura, ki živi od 50. letih naprej, kar je praktično v vseh nas. Danes pa se je pokazalo, da živi močno. Kljub temu, da bi ga kdo rad pokopal in govori, da so novi trendi, a rock je preživel in ostaja. Rock najbolj prosperira, bolj kot popevke in narodno-zabavne viže, rock je nadnacionalen, nadrazreden, lahko si bogataš ali revež, pa poslušaš rock, rock je znanilec sprememb in tisti, ki združuje in pomiri nasprotja," je za konec pristavil Lovšin.