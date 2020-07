'Rock koncerti so telesna izkušnja, ki je noben prenos prek spleta ne more nadomestiti'

Domači rock prvokategorniki Big Foot Mama (BFM) so nedavno sprejeli odločitev, da bodo svoj veliki spektakel ob 30-letnici kariere zaradi negotovih razmer prestavili za eno leto. Zdaj ponujajo animirano upodobitev pesmi Nekaj je na njej, več o dogajanju v njihovem taboru pa nam je razložil basist Alen Steržaj.

icon-expand Basist Alen Steržaj FOTO: Miro Majcen

Koronska kriza vas je prisilila, da ste koncert kariere prestavili za eno leto, vaš komentar? Žal v teh negotovih razmerah, ki se spreminjajo iz tedna v teden, ne moremo zagotoviti upoštevanja vseh varnostnih določil. Tako velik koncert, kot ga načrtujemo, pač ni mačji kašelj. Za nas, obiskovalce in vse je najbolje, da si vzamemo še malo časa. Saj nas razumejo! Nekaj je na njejnajdemo na albumuPlameni v raju (2018). Zdaj nam ponujate 'besedilni spot', nastajajo novi komadi ... ali je vse večinoma podrejeno velikemu dogodku? Album Plameni v raju ima še veliko potenciala, nekaj jih je že zasijalo – Sanja se ti ne, Normalen – in bi bilo škoda, da ostanejo pozabljeni na plošči. Glede na to, da smo posneli že več kot dvajset videospotov, se nam je zdelo v izziv, da naredimo tokrat animirano različico – pa ne na hitro nekaj, ampak s profesionalno ekipo, ki zna izpisovanje besedila grafično umetniško nadgraditi. Predvsem so mi všeč barvne kombinacije.

Kako sam preživljaš koronski čas, kako to vpliva na tvoje videnje sveta in ljudi okoli sebe? Meni osebno je bil čas popolne karantene pisan na kožo, ker sem si res lahko odpočil od vsega sveta, nihče me ni z ničimer gnjavil (smeh). Imel sem svoj čas, hodil sem dvakrat na teden v prostor za vaje, se zaklenil in dezinficiral (dokler sem še verjel, da je vse res) in vadil, kar se mi je zahotelo. Sta psihofizično stanje in ustvarjalnost prej prizadeta ali še bolj spodbujena? Še bolj spodbujena, seveda, ker ni nobenih motečih elementov, kot rečeno, imaš mir in se prepustiš spontanemu toku idej. In ja, nastalo je dvanajst novih pesmi, kar je dober arzenal za naprej. Nekateri umetniki so šli na ulice, saj se borijo za goli obstoj, ker je industrija druženja praktično ukinjena. Kako gledaš na to in koliko je to dejansko prizadelo BFM? BFM letos nismo imeli niti enega koncerta! Zaradi ukrepov, ki se nam zdijo veliko pretirani, nam ni omogočeno delati: ne le, da imamo člani benda popoln finančni upad, ampak so tu še ekipe, ki delajo za nas, firma, management itd. Grdo od države se nam zdi, da nam prepoveduje delo, hkrati pa je ne briga, kako bomo preživeli, niti nam več ne da finančne podpore. Toliko o floskulah, da na nikogar ne bodo pozabili.

icon-expand Big Foot Mama praznujejo 30 let. FOTO: Damjan Žibert

Druženje in "nastopanje" se je preselilo na splet, rahljanje ukrepov se ni najbolje izkazalo, vi pa pravite, da "rokenrol v tem času ne bo umrl". Bo še kdaj tako lepo, kot je bilo pred korono? Ah, zagotovo bo, ko se bo narod prekužil, in modro bi bilo to sprožiti čim prej, ne pa zajezovati, ker s tem samo podaljšujemo agonijo. Nobena korona ne more uničiti nekaj, kar je del človekove narave, kot je rokenrol. Rock koncerti so telesna izkušnja, ki je noben prenos prek spleta ne more nadomestiti. Zato se BFM tega za zdaj ne gremo. Lahko razkrijete kakšno podrobnost, sladkorček, za veliki koncert, ki je že napol razprodan? Lahko povemo, da na odru ne bomo čisto sami (pomežik). Se boste zaradi obilice časa in enoletnega zamika zdaj odločili za še kaj veličastnejšega, večjega, razširjenega, glede samega koncertnega dogajanja in vsega, kar spada zraven, ali ostajate pri prvotnem konceptu? Ideje so se porajale, vendar razen ego nihče ne ugovarja, da ostanemo pri tem, kjer smo, ha ha. Tomi in Grega sta na Facebooku objavila fotografijo iz studia, da se "nekaj kuha". Kaj naj bi to bilo? Imaš kaj prstov zraven? Osebno o tem nič ne vem. To ni del BFM.