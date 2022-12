Rock opera poskrbela, da so v Stožicah odmevale legendarne uspešnice

Šov je postregel z več kot 50 nastopajočimi, ki so zaigrali skladbe, ki so v zgodovini rock glasbe pustile velik pečat. Zasedba je preigravala vse od jazza in opere do rocka, s tem pa številne poslušalce vrnila v čase, ko so odraščali z dobrim starim rock'n'rollom. V Stožicah so zveneli hiti, kot so Stairway to heaven, Another brick in the wall, Smoke on the water, I can't get no satisfaction, Highway to Hell in vsi večji hiti skupine Queen, kot so Somebody to Love, We will rock you, We are the champions, seveda pa ni manjkala niti pesem Bohemian Rhapsody.