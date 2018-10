Rock Partyzani 15. obletnico proslavili z novim albumom in spotom

Za singel so Rock Partyzani že posneli videospot v sodelovanju s Sviglo production. Snemali so na različnih lokacijah po Sloveniji – od Bleda do Portoroža. Snemanje je bilo zabavno in dinamično, saj sta se Karmen in njen "lover" odpravila na vožnjo z ladjico po Blejskem jezeru in na letališče Lesce, drugi dan je bil rezerviran za doživetja na slovenski obali in potepanje po ljubljanskih ulicah, tretji dan pa za adrenalinsko vožnjo z gokardi, kino in bowling.