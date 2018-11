Rock Partyzani 15. obletnico proslavili z vsemi nekdanjimi članicami benda

Rock Partyzani so ob svoji 15. obletnici delovanja posneli že drugi videospot, tokrat za novo skladbo Zadnji ples. Njegova posebnost je, da so pri skladbi in snemanju sodelovali skoraj vsi nekdanji in sedanji člani skupine Rock Partyzani.

Seveda še posebej s svojo lepoto, simpatičnostjo in odličnimi glasovi izstopajo vse tri pevke skupine Rock Partyzani: Darja Drobnič, Anja Baš in Karmen Klinc. Spot so Partyzani v produkciji Sviglo Production snemali v čudovitem ambientu ljubljanskega glasbenega geta "Detroit", kjer ustvarjajo in vadijo številni priznani slovenski bendi. Drugi del pa v legendarnem ljubljanskem rokerskem klubu Ortobar, kjer bodo Rock Partyzani z gosti 28. novembra z velikim koncertom proslavili svojo 15. obletnico delovanja. V tem času bo izšel tudi njihov novi album z naslovom Na juriš, na katerem bodo zbrane stare in čisto nove uspešnice skupine.