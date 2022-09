Rock partyzani z Alešem Klinarjem na čelu so prav tako kot Nina Pušlar izdali novo pesem Kako bi blo lepo in za njo posneli tudi spot. Pri snemanju in v spotu so se jim pridružili številni kolegi, med njimi tudi Alenka Godec in Aleševa partnerka Anja Rupel. Ideja za pesem Kako bi blo lepo je nastala med koronskimi časi, ko se je klapa občasno dobila v Klinarjevem glasbenem studiu.