Rock skupina Kiss napovedala prvi koncert po poslovilni turneji

Ameriška rock skupina Kiss, ki je med drugim znana po skladi I Was Made For Loving You, je 15 mesecev po koncu poslovilne turneje End Of The Road napovedala vrnitev na oder. Rokovski veterani nameravajo novembra nastopiti na dogodku za svoje oboževalce v Las Vegasu, a brez svoje prepoznavne pobarvanosti obrazov in vpadljivih kostumov.