Rocker po duši, a s harmoniko ustvarja svetovno znane priredbe

Z Mihom Debevcem, članom dua Spopad harmonik, smo se pogovarjali o ideji za novo skladbo, o izzivu, ki ga prinašajo priredbe, in o tem, kakšnega odziva je bil posnetek deležen na družbenih omrežjih.

Spopad harmonik - Miha in Klemen FOTO: Arhiv izvajalca

Nedavno si v svet poslal nov video dua Spopad harmonik. Lahko kaj več poveš o samem projektu? Od kod ideja, kdo je bil pobudnik, kako se na takšen izziv pripraviš? Kako dolgo traja vse skupaj?

Da, pred kratkim sva z mojim duom Spopad harmonik ustvarila novo skladbo z naslovom El Condor Pasa, ki sicer izhaja iz Južne Amerike, natančneje Peruja, a je svetovna uspešnica, znana po vsem svetu. Ker se nama je zdelo, da se skladba zelo dobro sliši tudi na harmonikah in nama je dobro uspela, sva zanjo posnela tudi preprost video v enem izmed studiev v Ljubljani. Pobudnik tega, da sva se lotila te skladbe, sem bil sam. Skladbo sem seveda dobro poznal, kot jo pozna tudi ves svet, predvsem zaradi njenega pogostega predvajanja na radijskih postajah. V nekem trenutku se mi je utrnila ideja, da bi se ta znana melodija utegnila zelo zanimivo in izvirno slišati v kombinaciji izvedbe dveh različnih vrst harmonik mojega dua. Sam namreč igram diatonično, kolega Klemen Bojanovič pa klasično harmoniko. Zaradi vsega tega sem se lotil dela in želel ustvariti domiselno in unikatno priredbo te skladbe. Za kaj takega je namreč potrebnega veliko truda in večmesečnega dela, če želiš, da je na koncu to zares vrhunsko. Torej začne se z idejo, nato sledi ustvarjanje priredbe, najprej za eno harmoniko, nato pa še za drugo. Sledijo vaje v živo, "brušenje" detajlov, nato pa še snemanje avdioposnetka in kasneje videoposnetka. Rekel bi, da celoten proces traja okoli tri mesece.

Kot si povedal, gre za priredbo znamenite južnoameriške skladbe z naslovom El Condor Pasa. Kako izbrati pravo pesem za spopad harmonik?

Pravo pesem vedno izberem na podlagi nekega notranjega občutka. Zaradi dolgoletnih izkušenj na tem področju si ponavadi že vnaprej v glavi ustvarim nekakšno slišno predstavo o tem, kako bi lahko neka skladba zvenela na harmoniki. Nato grem to preizkusiti še na samem inštrumentu. In nekatere stvari se potem resnično v praksi, na samem glasbilu, slišijo noro dobro. Seveda pa ne nujno vse, določene skladbe namreč bolj "ležijo" harmoniki, nekatere druge pa se npr. na njej ne slišijo tako dobro. Ampak, kot rečeno, ponavadi že vnaprej vem, kaj bo dobro "delovalo" na harmoniki. Čeprav sem po duši bolj roker, pa se trudim iz različnih glasbenih zvrsti izbirati tiste skladbe, ki so kakovostne in so mi tudi sicer všeč, ne glede na to, ali gre za klasično, etno, tango, popularno ali kakšno drugo zvrst glasbe.

S tabo sodeluje Klemen Bojanovič. Kakšen izziv je bila priredba zate in kako velik izziv je pravzaprav 'spopad'?

Skladbe, ki jih ustvarjam, mi vedno pomenijo izziv, ker jih želim narediti najbolje, kot zmorem, zato, da na koncu zares zvenijo vrhunsko in so nekaj posebnega. Zaradi tega v ustvarjanje takšnih skladb vložim veliko truda. Treba pa je imeti pred očmi tudi to, da je treba vse te skladbe slej ko prej izvajati tudi v živo, na odru pred občinstvom, kar pa sploh ni mačji kašelj, saj so izvedbe večine teh skladb zelo zahtevne in virtuozne. To pa je potem izziv za Spopad harmonik, torej za naju oba s Klemenom. Pa da si ne bi kdo slučajno česa narobe predstavljal - Spopad harmonik ne pomeni, da se s kolegom na odru pretepava ali kaj podobnega, ampak gre seveda za prenesen pomen besed. Spopadava se namreč zgolj z najinim repertoarjem!

Hamornikaša sta ustvarila novo priredbo svetovno znane pesmi El Condor Pasa. FOTO: Arhiv izvajalca

Kot si povedal, je video doživel velik uspeh na TikToku. Si to pričakoval ali te je presenetilo?

Da, odziv na najin novi video za skladbo El Condor Pasa, ki sva ga pred nekaj dnevi objavila na spletni platformi TikTok, me je precej pozitivno presenetil. Video je namreč v le nekaj dneh dosegel skupno skoraj 100.000 ogledov. Ko sem si ogledal analizo in statistiko videa, sem ugotovil, da so si ga ogledovali z vsega sveta in ljudje vseh starosti. Očitno je bil deležen tako velike pozornosti, ker gre za svetovno znano melodijo, narejeno na nov, domiseln način, in očitno je bilo to ljudem zelo všeč. Video ima tudi veliko zelo pozitivnih komentarjev. Obenem pa je to tudi dokaz tega, kako zelo vplivna in močna so v današnjem času postala družbena omrežja.

Zakaj si se sploh odločil objaviti video na omenjeno družbeno omrežje? Si s tem želel doseči tudi mlajše občinstvo?