Rockerji Imset z novo navijaško himno Rumeno srce

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je upihnil 100. svečko. Klubski jubilej, nova ognjevita himna skupine Imset , 200. prvoligaški nastop Slobodana Vuka , rekordna udeležba in rojstni dan kapetana kluba Senijada Ibričića so doprinesli k razburljivi tekmi in izjemnemu neodločenemu izidu v napeti borbi z NK Maribor.

NK Domžale so eden izmed najuspešnejših slovenskih nogometnih klubov, priigrali so si dvakratni naslov državnega prvaka, dvakratni naslov pokalnega prvaka in dvakrat postali superpokalni zmagovalec. Člansko moštvo Slovenijo redno uspešno zastopa na evropskem prizorišču, klub pa se lahko pohvali z najboljšo nogometno šolo v državi. To potrjuje že pet osvojenih naslovov državnega prvaka v zadnjih letih in udeležba v mladinski ligi prvakov, ki se bo letos zgodila že četrtič.

Prvo himno je za NK Domžale v 80. letih posnela skupina Obvezna smer , a že kar nekaj let je v klubu tlela želja po osvežitvi glasbene podobe kluba. Želeli so malce bolj živahno in energično glasbo ter se tako odločili, da je najboljša izbira glasbena skupina Imset , ki izhaja iz Domžal, a je poznana ne le v Evropi, temveč tudi čez lužo. Ena izmed najbolj obetavnih rock skupin v Sloveniji je vse bolj zanimiva tudi v tujini. Gre za band, ki jih poslušajo tudi člani skupin Coldplay in Linkin Park - ti so namreč letos skupaj z ostalimi člani žirije tekmovanja ISC (International Songwriting Competition) odločili, da si izmed 26.000 izvajalcev iz celega sveta pesem All The Same skupine Imset zasluži 9. mesto na svetu. Zasedba je za skladbo posnela tudi videospot, ki velja za enega produkcijsko najbolj dodelanih v Sloveniji.

"Jaz sem že pred nekaj leti ostalim fantom v Imset rekel, kako hudo bi bilo, če bi naredili himno za NK Domžale. Smo se vsi strinjali, ampak je takrat to ostala le ideja. Ko so nas letos kontaktirali iz kluba točno zaradi tega, smo bili pozitivno presenečeni. Očitno smo si priklicali željo,« je povedal Jaka Peterka iz Imset. Himno so tako tudi relativno hitro izdelali, že samo navdušenje okrog tega jim je dalo veliko zagona, so povedali.

Fantje prav tako radi hodijo na tekme Domžalčanov, bobnar Blaž Horvat pa je pred leti tudi treniral v klubu. Čeprav je kasneje šport zamenjal za glasbene vode, pa je vseeno izredno ponosen na čisto svoj članski dres.

Nova himna je bila za skupino Imset hkrati tudi izziv, kako rock glasbo zapakirati v navijaško skladbo. In tudi tokrat jim je uspel presežek, kar ni nič nenavadnega ob vseh dosedanjih uspehih, ki jih žanjejo. Lani in predlani so bili najbolj predvajani slovenski izvajalci na številnih radijskih postajah, na 6. Ljubljanskem festivalu so prejeli nagrado za najboljšega izvajalca, festival Glas Mladih 2012 pa jih je okronal za najboljšo glasbeno skupino. Številni uspehi so jih popeljali do sodelovanja s studiem Sterling v New Yorku, priznanim producentom Chrisom Athensom (AC/DC, Rita Ora, Blink 182, itd.) in do nastopov na največjih slovenskih in tujih festivalih, med drugim na festivalu Woodstock na Poljskem. Oder so si delili z različnimi glasbeniki svetovnega kova: Dire Straits, Parni Valjak, Prljavo Kazalište, Siddharta ...

Avtor himne je skupina Imset - Jaka Peterka in Dejan Macura sta podala zasnovo besedila, vse skupaj pa so nato preoblikovali in poizkušali različne oblike in načine, dokler jim izvedba ni bila tako všeč, da so jo predali nogometnemu klubu.

Novo pesem z močnim besedilom in ognjeno karakteristiko so poimenovali Rumeno Srce. Nekaj, s čimer so se navijači Domžal že pred izidom poistovetili. Komaj čakamo, da jo slišimo v živo ob zabijanju golov na tekmah nogometnega kluba Domžale.