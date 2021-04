Rockerji KLON predstavljajo nov album

Celjski rockerji KLON so izdali poseben in nenavaden album. Album z naslovom L1VE je pravzaprav logično nadaljevanje najprej albuma KLON 1, ki ga je band izdal januarja lani, in nato še koncertnega filma LIVE 1, ki je luč sveta ugledal konec letošnjega februarja. Album v živo, le da je zveza 'v živo' definirana malce drugače, kot smo vajeni.

Skupina KLON je zadnjega januarja 2020 izdala prvenec KLON 1, album, ki se naslanja na bogato in raznoliko zapuščino rocka in njegovih podžanrov. Band je nanj umestil osem skladb, ki so nastale iz idej, riffov ali delcev glasbe iz let pred njihovim nastankom. Te ideje in osnutke so KLON vzeli z zaprašenih predalov, jih izbrusili, dopolnili, razvili, ubesedilili in izdali album KLON 1. Odraža stanje naše družbe in njenih sistemov, ki nas vsakodnevno bombardirajo in nam mastijo možgane. Sledil je prvi koncertin … tišina, izolacija, ujetost samega s samim. Po začetnem šoku so KLON zbrali vrste in nadaljevali.

icon-expand KLON FOTO: Rok Šuster

Koncertov res ni bilo, a ideje so se kopičile. In svet se je še vedno vrtel. Treba se je kritično izražati ter brez strahu opozarjati na probleme in napake, pravijo KLON. V njihovih glavah in prostoru za vaje je zorela ideja o koncertnem filmu. Iz konceptualnih zametkov se je rodil 30-minutni koncertni film KLON 1, ki so ga KLON posneli v januarju. Pripravili so svoje instrumente, sceno, ozvočenje, luči in … igrali! Pa čeprav samo za kamero. Na koncertu so v živo odigrali sedem skladb s prvenca, koncertni posnetek pa povezali z zgodbo, v kateri nastopa maskota skupine,pujs. Koncertni film je luč sveta ugledal 26. februarja, v njem pa je sodeloval tudi Tone KregarizMi2, ki je s KLON odpel novo verzijo skladbe Osamljeni volk.

Ker je bil posneti material predober, da bi ostal samo v filmskem zapisu, so se KLON odločili, da ga izdajo tudi v obliki albuma L1VE, ki vsebuje sedem skladb odigranih v živo. Sočasno z albumom pa KLON v svet pošiljajo tudi single Dlan v dlan (Fantastika) v live različici. Najmirnejša in edina ljubezenska skladba na albumu odstopa od njihove sicer trše rokerske poze, a z njo so KLON pokazali, da imajo tudi nežnejšo plat. Ljubezensko besedilo, ki odseva prihode in odhode, se začne s plavajočim uvodom, ki se stopnjuje do energičnega vrhunca. Za skladbo so pripravili tudi videospot, ki prikazuje ozadje snemanja koncertnega filma KLON 1.

icon-expand Izsek iz koncertnega filma KLON FOTO: Arhiv izvajalca

KLON so se združili pred tremi leti iz radovednosti, kako delujejo različne generacije v enem bandu. Razlika v letih med najmlajšim in najstarejšim članom je namreč kar 20 let. Gregor in Goran sta skupaj delovala pri Multiball, sicer pa člani igrajo ali so igrali še pri Noctiferii, Marvinu, Barni bendu, Guštiju, BO!, I.C.E., Edenonu idr. Predvsem Gregor in Goran sta imela v 'arhivu' celo paleto riffov in melodij, ki še niso našli svojega mesta, pri KLON pa so končno dobili svoje skladbe.