Rockerska aleja slavnih? Kakšen kup dr**a je to!

Skupina Iron Maiden očitno še ni "pravi material", da bi bili sprejeti v Rockersko alejo slavnih (Rock And Roll Hall Of Fame), čeprav so prvi album izdali leta 1980. Za glasbenike velja, da mora miniti vsaj četrt stoletja preden imajo izpolnjen osnovni pogoj, da se jih lahko sploh nominira za omenjeno institucijo oz. čast.

Organizacijski odbor sicer trdi, da obstajajo še druga merila kot so "vpliv in pomen umetnikov, ter prispevek k razvoju rokenrola". Pevec Bruce Dickinson pa je o tem nedavno govoril v avstralskem Melbourneu, kjer je bral odlomke iz svoje avtobiografije What Does This Button Do? (Kaj naredi ta gumb?). In kaj meni o tem, ali bi morali Iron Maiden že biti v Rockerski aleji slavnih?

"Absolutno bi že morali biti tam. Menim, da je Rockerska aleja slavnih popoln kup dreka, če sem povsem iskren. Vodi jo množica sramotnih prekletih Američanov, ki ne bi prepoznali rokenrola, če bi jih udaril v obraz. Morajo prenehati jemati Prozac in začeti piti je**no pivo," je odvrnil enemu od navzočih oboževalcev.