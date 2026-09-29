Rod Stewart prihodnje leto na svojo zadnjo turnejo

Ob napovedi vrhunskega spektakla je po besedah Roda Stewarta napočil čas za slovo od življenja na turnejah. "Po več kot šestih desetletjih bo turneja The Final Encore zagotovo moja zadnja. Glasbo, ki jo ljubim, pojem že od svojega 19. leta in imel sem privilegij, da sem jo lahko predstavljal po vsem svetu - vam vsem," je njegove besede navedel britanski Guardian .

Kot je dodal, mu je glasba omogočila življenje, "ki presega vse, kar bi si sploh lahko zamislil, in upam, da sem vam v zameno ustvaril nekaj lepih spominov". Turnejo bo začel 23. aprila v Dublinu, najbližje nam bo nastopil 22. junija v Pulju, napoveduje tudi koncerte v Nemčiji, na Danskem in Nizozemskem.

Stewart, med katerega uspešnice sodijo Maggie May, Sailing, Da Ya Think I'm Sexy?, You're in My Heart in The First Cut Is the Deepest, nastopa na turnejah že od najstniških let. V svoji karieri je prehajal med različnimi zasedbami, kot sta Jimmy Powell & the 5 Dimensions in Shotgun Express, preden se je pridružil skupini Jeff Beck Group in nato še Faces.

Njegova samostojna kariera se je začela konec 60. let minulega stoletja, Stewart pa je kmalu dosegel izjemen uspeh. Po studijskem albumu z naslovom Every Picture Tells a Story (1971), ki je zasedel vrh lestvic, se je vseh njegovih 29 studijskih albumov z izjemo enega uvrstilo med prvih deset na britanski lestvici. Najnovejši album z naslovom Swing Fever, ki ga je izdal pred dvema letoma v sodelovanju z Joolsom Hollandom in njegovim orkestrom Rhythm & Blues Orchestra, je dosegel sam vrh lestvice.

Za čas po koncu turneje ima Stewart, ki je januarja lani praznoval 80 let, sicer v načrtu še nekaj koncertov, ki so bili sprva načrtovani za junij letos, a jih je zaradi vnetja glasilk moral prestaviti.