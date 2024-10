Rod Wave nemara res teče poslednji krog

Navada je železna srajca. Rod Wave ne fura železja, pač pa še vedno XXXL majice, poleg teh vztraja pri poudarjeno čustvenem trap-soulu. Čeravno se bo glasbenim navdušencem, starim nad 35 let zdelo to, kar ustvarja Wave, neotesana in površna šlamastika, pa je prav ta del publike treba znova opozoriti, da je ta eksplicitno cmerasti odvod traperske ustvarjalnosti pravzaprav izumil Wave sam. Gotovo ni pošteno trditi, da pred njim orisani glasbeni hibrid ni obstajal. Bucoti Waveove širine, s tem prvenstveno mislim na pevce z velikimi orodji (prostranimi ustnimi votlinami, dobro zaščitenimi glasilkami, širnimi pljuči in po nosorogovsko obdano prepono), se največkrat lotevajo soula ali gospela ali pa turbo-pop-rocka z opeternim robom. Medtem ko je kombinacija suverenega glasu in značilne traperske iglične ali baby-zvončkaste ritmike resnično edinstvena. Wave jo je sprva imenoval kar geto-gospel. V izogib ugibanjem je Rod Wave svoje zadnje tri albume (izdane med 2021 in 2023) vehementno pognal na vrh ameriške lestvice. Ni dvomov, da ima 26-letni glasbenik kalimerovega pogleda izjemno številčno navijaško bazo. Ključ za razumevanje Waveovega šestega albuma Last Lap je naslednje dejstvo. Do sedaj je veljalo, da je bila peščina kratkih, a odlično oblikovanih in prepričljivo izvedenih, v vokalnem segmentu čudovito aranžiranih sočnih hitovskih popevk dovolj močan razlog za zmagovalno prepričevanje Waveovih skeptikov, še zlasti na točki, na kateri slednji začno z repeticijo mantre: "Mah, stari, pa to je vse eno in isto". Turks & Caicos, 2018, Pass You By, Pills & Billz, Believe Me, Blame On You, Roaming in tako nazaj so naslovi songov, ki so, pa čeprav ne izpostavljeni kot singli, Waveove zadnje albume učinkovito odlepile od stereotipa, češ da so pevčeva celourna dela monotona. S pričujočo Last Lap pa je pomanjkanje podobnih močno zaznavno, če ne kar že akutno. Za Roda Wavea tokrat ne najdem opravičila. Kajti od triindvajsetih novih kompozicij so le tri iz razreda "še kar ok" (Apply Pressure, 25 in naslovna Last Lap), medtem ko je preostanek albuma brez značaja in zato ta pogosto izzveni puhlo.

Ocena: 2,5