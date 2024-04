Rodni kraj Harryja Stylesa: kje je odraščal in prvič poljubil dekle?

Pevec in igralec Harry Styles , ki se je na parketu slavnih zasidral še kot član priljubljene glasbene skupine One Direction , je poskrbel, da sta slava in pozornost sveta potrkali tudi na vrata njegovega rodnega kraja. Lansko leto je namreč angleško vasico Holmes Chapel v Cheshiru, kjer je zvezdnik odraščal, obiskalo 5000 njegovih najbolj gorečih oboževalcev – ki so znani kot Harries – krajani pa si iz tega zdaj prizadevajo ustvariti zanimivost, ki bi pritegnila čim več turistov. Peter Whiers , predsednik združenja Holmes Chapel, je za tuje medije tako ponosno dejal: "Naš cilj je vsekakor začeti uradne vodene oglede Harryjeve domače vasi, junija bi poskusili z jutranjimi odpravami, julija, avgusta in septembra pa kar s celodnevnimi. Zato vabimo njegove oboževalce, ki so seveda starejši od šestnajst let, da se nam pridružijo in postanejo krajevni vodniki." Prav vodniki o njem namreč največ vedo in bi bili koristni, je prepričan.

Ideja je sicer za zdaj še v povojih, načrti za prihodnost pa veliki. "Trenutno ima vas tako svoj zemljevid, ki se imenuje Harryjeva domača vas in ga lahko turisti brezplačno dobijo na prodajnem mestu kart krajevne železniške postaje. Na njem so varne pešpoti do viadukta Twemlow in drugi zanimivi kotički, ki so povezani z odraščanjem Harryja Stylesa," je razkril Whiers. Glavne točke vodenega ogleda vključujejo kitajsko restavracijo, kamor je pevec nekoč peljal svoje nekdanje dekle in trenutno megazvezdnico Taylor Swift, pa pekarno, v kateri je delal kot najstnik – tam je mogoče videti tudi plakat v naravni velikosti zvezdnika – šolo, kjer je sedel v klopeh ... Kotičkov, kjer se je Harry rad potepal, je mnogo, privabili pa so tudi že veliko medijske pozornosti. "Lansko leto je bilo neverjetno, obiskalo nas je 5000 navdušencev in tudi štiri televizijske ekipe, ki jim niti najhujši zimski meseci niso preprečili, da se ne bi pogumno podali na blatne bregove, mokra polja in se poklonili Harryjevemu zidu ob viaduktu," je povedal Peter. Zdaj 30-letni zvezdnik naj bi prav tam prvič poljubil dekle. To je zato postalo priljubljeno mesto, kjer se zbirajo oboževalci, ki so zid že prekrili z zapisi, podpisi in sporočili, kot je to storil Harry v biografskem filmu o skupini One Direction This is us.