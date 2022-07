Roger Waters o glasbenikih: Sem pomembnejši kot bodo oni kadar koli

Debata se je razvila, ko je 78-letni Waters novinarja vprašal, zakaj ni nihče pokrival njegovega koncerta v Torontu, ta pa mu je odgovoril, da je bil razlog enak termin The Weekndovega koncerta na drugi strani mesta, ki je bil sicer na koncu odpovedan. "Ne skušam nekoga osebno napadati, povedati skušam le, da je to čudno. Mimogrede in z vsem dolžnim spoštovanjem do The Weeknda in Draka oziroma kogar koli od njih, jaz sem veliko veliko veliko pomembnejši kakor bo kot bo kadar koli kdo od njih, ne glede na milijone ogledov, ki jih imajo," je povedal Waters za The Globe in Mail.