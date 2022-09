Roger Waters s turnejo This Is Not A Drill prihodnje leto v Evropi

Evropska turneja, na katero se bo odpravil Roger Waters bo nadaljevanje severnoameriške turneje, ki obsega 43 koncertov v 33 mestih po ZDA in Kanadi. Turneja je obtožba korporativne distopije, v kateri se vsi borimo za preživetje, in poziv k akciji, da bi ljubili, zaščitili in si delili dragoceni planet, ki je naš dom.

Kot je povedal Waters, bi to lahko bila njegova prva poslovilna turneja. Na njej izvaja pesmi iz zlatih let Pink Floydov, kot so Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here in Is This The Life We Really Want?, skupaj z novimi skladbami, kot je The Bar.