Rok Ferengja ob materinskem dnevu: Mama mi je privzgojila občutek solidarnosti

Kdo pa je glasbeniku privzgojil občutek solidarnosti? "Verjetno je bila to mama. Vedno rada pomaga otrokom s posebnimi potrebami in verjetno imam to že od malega v sebi," je zaupal glasbenik, ki se je po 20 letih vrnil na Škofljico. "Odločil sem se, da tudi jaz vrnem nekaj temu kraju," je še dodal.

Kakšno sporočilo pa bi obiskovalci koncerta namenili svojim mamam? "Kratko in jedrnato. Da so ene in edine in večne," je dejal eden od obiskovalcev. "Mama je ena sama in je edinstvena," pa se je strinjala tudi ena od obiskovalk.