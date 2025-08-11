Rok Golob z Rambom Amadeusom posnel novo poletno skladbo

Rok Golob in Rambo Amadeus sta združila moči in skupaj posnela novo pesem."Z Rambotom sva se pravzaprav spoznala približno 14 dni pred začetkom sodelovanja. Predstavil naju je najin skupni prijatelj Magnifico, s katerim sem veliko sodeloval pri prejšnjih albumih, za film Montevideo, Bog te video, pa sem naredil tudi vse orkestralne aranžmaje. Rambo me je vedno fasciniral kot lik, glasbenik in eden najbolj smešnih likov na Balkanu, ki ima satiričen/realističen pogled na življenje," je povedal Golob.
Med sodelovanjem sta se izjemno povezala. "Imam novega prijatelja, ki ga resnično spoštujem in upam, da bova spet sodelovala," je dodal Golob.
Skladbo so navdihnili novodobni problemi."Pesem je nastala po navdihu dejstva, da ljudje danes ne izpustijo mobilnih telefonov iz rok in da so pravzaprav vse druge človeške dejavnosti postale veliko manj privlačne kot brskanje po zaslonu. Seveda je besedilo navdihnjeno z James Brownovo pesmijo 'Papas got a brand new bag'. Glasba pa je funk, ki je moj najljubši žanr, in z Rokom Golobom, ki je na podlagi mojega demo posnetka razvil aranžma in produciral pesem, sem zlahka našel skupni jezik," nam je zaupal Amadeus, ki pravi, da se že veseli prihodnjega sodelovanja.
