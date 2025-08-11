Rok Golob z Rambom Amadeusom posnel novo poletno skladbo

Glasbenika Rok Golob in Rambo Amadeus sta združila moči in posnela novo poletno pesem, ki se s satiričnim pogledom dotakne novodobnih problemov, vključno z odvisnostjo od telefonov. Glasbenika je povezal njun skupni prijatelj Magnifico, med nastajanjem nove funk skladbe pa sta tudi sama spletla prijateljske vezi. V studiu se jima je pridružila tudi pevka skupine King Foo, Aleksandra Josić.

Rok Golob in Rambo Amadeus sta združila moči in skupaj posnela novo pesem."Z Rambotom sva se pravzaprav spoznala približno 14 dni pred začetkom sodelovanja. Predstavil naju je najin skupni prijatelj Magnifico, s katerim sem veliko sodeloval pri prejšnjih albumih, za film Montevideo, Bog te video, pa sem naredil tudi vse orkestralne aranžmaje. Rambo me je vedno fasciniral kot lik, glasbenik in eden najbolj smešnih likov na Balkanu, ki ima satiričen/realističen pogled na življenje," je povedal Golob.

Rambo Amadeus in Rok Golob FOTO: osebni arhiv izvajalca icon-expand

Med sodelovanjem sta se izjemno povezala. "Imam novega prijatelja, ki ga resnično spoštujem in upam, da bova spet sodelovala," je dodal Golob.