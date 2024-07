Rok Piletič: Vsaka ženska mora biti hudič in angel

V tisti pravi ženski mora biti vse, mora biti hudič, da je lahko angel, je prepričan Rok Piletič, ki se je v novi pesmi odločil opisati prav to nasprotje, ki ga išče pri nasprotnem spolu. Pesem je naslovil Ona zna in znova dokazal, da kljub temu, da po novem nastopa brez brata Aneja Piletiča, od njega lahko pričakujemo vedno več nove glasbe.

Rok Piletič v te vroče poletne dni pošilja novo pesem, ki nosi naslov Ona zna."Kot pravi moja nova pesem, je moja prava ženska, hudič, boginja, plima in oseka. Tista prava mora biti vse in v sebi mora imeti ravno prav hudiča, da je lahko angel. Mora biti nasprotje," je ob izidu povedal Rok in obenem napovedal, da od njega lahko kmalu pričakujemo še več podobnih pesmi v takšnem melosu, pa tudi številne nastope.

Rok Piletič predstavlja novo pesem z naslovom Ona zna. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Katere tri kvalitete pa sam išče pri ženski? "Če bi lahko izbiral, bi izbral, da je ženska delovna oziroma marljiva. Zame je fatalna ženska tista, ki zna biti ambiciozna, pridna in podjetna, obenem pa zna biti tudi samo ženska, ki se mi prepusti," je zaupal in razkril, o kom pravzaprav poje v pesmi: "Vsaka črka, vsaka beseda ta trenutek opisuje eno in edino zame ta trenutek: to je glasba. Ponazarja fatalno žensko, ki me v tem trenutku vodi skozi veselje, solze, viharje, mirne dni ... Kar je meni glasba, bo nekoč tista, ki bo mati mojih otrok. Nekdo, ob komer bom lahko jokal, se smejal in zaradi katere bo vredno iti tudi skozi viharje."

Korošec je razkril, o kom poje v novi pesmi. FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Vse od nastopa v našem šovu Znan obraz ima svoj glas Roka sicer številni primerjajo s pokojnim makedonskim glasbenikom Tošem Proeskim."Če rečem hvala, je to morda že preveč. Od oddaje mi marsikdo reče, da vidi podobnost med mano in njim. Sam sem zdaj začel delati glasbo v bolj mediteranskem melosu, kar številne še bolj spominja nanj. Toše je bil eden in edini, sem pa vesel, da je na nas mlade glasbenike vplival tako, da je tudi nam delček njega ostal v srcu," je bil iskren.

Dolga leta je Rok na slovenski glasbeni sceni ustvarjal skupaj z bratom Anejem Piletičem, ki je svojo kariero pred kratkim začel graditi čez lužo. Pa Korošec mlajšega brata kaj pogreša? "Pogrešam ga na odru, priznam, a še vedno sodelujeva pri delu. On je zdaj stric iz ozadja, jaz pa stric iz ospredja," se je pošalil in dodal, da se mu brat še vedno rad pridruži, ko ima čas, a večinoma ga delo v tujini vseeno precej zaposluje.

Kljub zaključevanju pesmi in snemanju spota si je vzel nekaj prostih ur za obisk prijatelja. FOTO: NEO VISUALS icon-expand