Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Rok Piletič začenja novo, svobodnejše glasbeno poglavje

Ljubljana, 23. 09. 2026 09.04 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Rok Piletič

S pesmijo Poslana iz vesolja Rok Piletič odpira novo glasbeno poglavje. Deset let po začetku glasbenega dua BQL prvič samostojno začrtuje svojo glasbeno pot. Nova skladba je prvi korak do njegovega samostojnega albuma, ki ga napoveduje za prihodnje leto. Tudi na tej poti mu ob strani stoju brat Anej, s katerim sta pesem skupaj ustvarila od začetka do konca.

Pred desetimi leti je nekdo drug v Roku Piletiču prepoznal potencial in mu pomagal ustvariti glasbeno identiteto, danes pa prvič sam odgovarja na vprašanje, kdo je kot glasbenik. Prvi odgovor prihaja v obliki nove skladbe Poslana iz vesolja, s katero začenja niz avtorskih pesmi, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih postopoma razkrivale različne plati njegovega ustvarjanja in vodile proti prvemu samostojnemu albumu, napovedanemu za leto 2027.

Rok Piletič začenja novo, svobodnejše glasbeno poglavje
Rok Piletič začenja novo, svobodnejše glasbeno poglavje
FOTO: osebni arhiv izvajalca

Poslana iz vesolja je nalezljiva pop pesem, ki je nastala že pred nekaj leti, v njej pa zaman iščemo eno samo muzo. Rok pravi, da njegove pesmi sicer vedno izhajajo iz resničnih izkušenj, odnosov in ljudi, vendar se ti v njih pogosto prepletajo. Skladbo je od začetka do konca ustvaril z bratom Anejem in prav to bo ena od rdečih niti singlov, ki še prihajajo: brata, ki ju je Slovenija spoznala kot BQL in ki danes ustvarjata v drugačnih vlogah.

Čeprav na prvi posluh lahkotna, ima nova pesem za Roka prav zato posebno težo. Je prvi pozdrav svobodnega Roka Piletiča, ustvarjalca, ki je po desetih letih kariere prevzel tudi kreativno odgovornost za svojo glasbo. "V tej pesmi sem jaz. Jaz kot samostojen umetnik, ki lahko vsako stvar doda ali odvzame, ne da bi za to potreboval mnenje nekoga drugega. Odkar sem postal izvršni producent svojih kreacij, lažje diham. Še bolj zaupam temu, kar čutim v sebi, ne glede na to, kakšen bo na koncu uspeh projekta," je dejal pevec.

Pesem je že nekaj dni pred uradnim izidom postala izjemno priljubljena na družbenih omrežjih, kjer so delčki refrena presegli 100.000 ogledov. To je botrovalo tudi temu, da je publika na Rokovih nastopih pesem znala že, preden je uradno izšla!

Čas za novo glasbeno poglavje vsekakor ni izbran naključno. Septembra je namreč minilo natanko deset let od začetka Rokove profesionalne glasbene poti in prvega singla skupine BQL. V desetletju, ki je sledilo, so nastale uspešnice, kot sta Heart of Gold in Lučke, zvrstili so se številni koncerti, Rok in Anej pa sta postala eden najbolj prepoznavnih glasbenih dvojcev pri nas.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Rok Piletič glasba samostojan pot Anej Piletič BQL

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Dejan Dogaja: Želim delati glasbo, ob kateri se imajo ljudje lepo

24ur.com LUKA predstavlja pesem o nočnih vožnjah in občutku svobode
24ur.com Glasbenik Mate Bro se podaja na novo glasbeno potovanje
24ur.com Dino Merlin z novo pesmijo napovedal 12. studijski album
24ur.com Skladba Tebi s pevko Záli dobila novo podobo
24ur.com KLON: Nič ni tako, kakor se zdi
24ur.com Billy Joel na družbenem omrežju napovedal izid nove pesmi
24ur.com Na papir izlili težave: Vzrock s prvo avtorsko skladbo
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Idealista
23. 09. 2026 09.21
Torej se je rešil tistih dveh pijavk - raya in tiste njegove cvetke marjetke
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja
vizita
Portal
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik
Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
cekin
Portal
Denar na račun lastnikom dizla? Nenavadna pomoč pri naših sosedih
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške: razlog je lahko skrit v genih
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo
dominvrt
Portal
V tem primeru sol sodi v smeti
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
okusno
Portal
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
Pita, ki je navdušila sodnike: 'Tehnično izpeljano v nulo'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961