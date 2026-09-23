Rok Piletič začenja novo, svobodnejše glasbeno poglavje

Pred desetimi leti je nekdo drug v Roku Piletiču prepoznal potencial in mu pomagal ustvariti glasbeno identiteto, danes pa prvič sam odgovarja na vprašanje, kdo je kot glasbenik. Prvi odgovor prihaja v obliki nove skladbe Poslana iz vesolja , s katero začenja niz avtorskih pesmi, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih postopoma razkrivale različne plati njegovega ustvarjanja in vodile proti prvemu samostojnemu albumu, napovedanemu za leto 2027.

Poslana iz vesolja je nalezljiva pop pesem, ki je nastala že pred nekaj leti, v njej pa zaman iščemo eno samo muzo. Rok pravi, da njegove pesmi sicer vedno izhajajo iz resničnih izkušenj, odnosov in ljudi, vendar se ti v njih pogosto prepletajo. Skladbo je od začetka do konca ustvaril z bratom Anejem in prav to bo ena od rdečih niti singlov, ki še prihajajo: brata, ki ju je Slovenija spoznala kot BQL in ki danes ustvarjata v drugačnih vlogah.

Čeprav na prvi posluh lahkotna, ima nova pesem za Roka prav zato posebno težo. Je prvi pozdrav svobodnega Roka Piletiča, ustvarjalca, ki je po desetih letih kariere prevzel tudi kreativno odgovornost za svojo glasbo. "V tej pesmi sem jaz. Jaz kot samostojen umetnik, ki lahko vsako stvar doda ali odvzame, ne da bi za to potreboval mnenje nekoga drugega. Odkar sem postal izvršni producent svojih kreacij, lažje diham. Še bolj zaupam temu, kar čutim v sebi, ne glede na to, kakšen bo na koncu uspeh projekta," je dejal pevec.