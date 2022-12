Rok Predin pristavil zrno k izjemni zapuščini Beatlov

Konec oktrobra je izšla posebna izdaja albuma Revolver legendarne zasedbe The Beatles, ki je v originalu izšel leta 1966. Animator in režiser Rok Predin, ki deluje v okviru produkcijske hiše Trunk Animation, je ustvaril animirani videospot za pesem Here, There and Everywhere, nam je povedal več o sodelovanju.

Za novo izdajo kultnega albuma Revolver, ki je Beatle popeljala v nove višave ustvarjalnosti, je producentsko poskrbel Giles Martin, sin Georgea Martina, ki je produciral izvirni album iz leta 1966. Revolver je pomenil velik preobrat v karieri zasedbe The Beatles, ki je spremenil vse. Album je dotlej znano z rokenrolom začinjeno popularno glasbo zavrtel s svoje osi, za Beatle pa se je začela živahna nova doba eksperimentalne, avantgardne zvočne psihadelije. Plošča je zaznamovala pomemben preobrat v njihovi ustvarjalni evoluciji, s katerim so John, Paul, George in Ringo zapluli v nove glasbenem oceane. Razširjena posebna izdaja vsebuje pet zgoščenk ali štiri vinilne plošče in še nekaj drugih različic, vsega materiala skupaj pa je za slabe tri ure, s kupom različic od štirinajst pesmi, ki so na albumu, med katerimi so najbolj poznane Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Good Day Sunshine, I'm Only Sleeping in Here, There and Everywhere. Prav za slednjo pa je animacijo in režijo najnovejšega animiranega videospota naredil Rok Predin, ki deluje v okviru produkcijske hiše Trunk Animation.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rok, kako dobre reference, da prideš do The Beatles, so bile sodelovanje z The Rolling Stones, U2, Madness ali z Eltonom Johnom? Preteklo delo omogoča, da si na radarju naročnikov, vendar se za vsak tak projekt poteguješ na novo, z novimi idejami, novimi tehnologijami in pod novimi pogoji. Tekmuješ z dobro konkurenco, ki se lahko brez težav kosa s tabo, ampak na koncu zmaga tisti, katerega ideje z naročnikom najbolj resonirajo. Bi zase rekel, da si večji oboževalec Stonesov ali Beatlov ali to ne bi smelo imeti vpliva na to, kako si osebno pristopal in deloval pri obeh projektih? Trenutno sem seveda večji fan Beatlov, ker me je projekt v celoti konzumiral in sem se mu prepustil z ljubeznijo, ki sem jo do njihove glasbe razvil že v otroštvu. Pomembno pa je pri teh stvareh ohraniti trezno glavo in se ne preveč prepuščati čustvom, sodeluješ namreč z ekipo, ki računa nate.

icon-expand Rok Predin je ustvaril animirani videospot za pesem legendarne zasedbe The Beatles. FOTO: osebni arhiv

Here, There and Everywhere je McCartneyjeva pesem, menda je imel pri tem največ besede prav on, kako je potekala komunikacija oz. sam izbor, na katerem je bila izbrana tvoja produkcijska hiša Trunk Animation? K sodelovanju so nas povabili dvakrat. Prvič sem jih namreč s težkim srcem moral zavrniti, ker sem bil z družino na morju. Sem pa imel srečo, da ni v tistem prvem krogu McCartneyja nihče prepričal. Tako so nas povabili še enkrat. Najprej smo s svojim konceptom morali prepričati založnika in producente, nato pa še McCartneyja, katerega beseda je pri projektu največ štela. Gre namreč za njegovo najljubšo skladbo z albuma Revolver in eno njegovih najljubših nasploh. Vizualno lahko opazimo podobnost s njihovim animiranim filmom Yellow Submarine, kaj pa sama zgodba oz. vizualizacija pesmi? Videospot govori o preobrazbi in kreativni evoluciji, ki ga je skupina doživela v času albuma Revolver. Glasbeniki so se v tistem obdobju iz "štiriglave pošasti" spremenili v avtorsko samostojne posameznike, ki pa so še zmeraj znali ustvarjati sinhrono znotraj skupine. Videospot jih spremlja na turneji okrog sveta, kjer so v zmeraj spreminjajočem se svetu velemest, hotelov, cest in nastopov drug drugemu edina stalnica. Vsakemu od njih se v določenem trenutku prikaže čarobna plesalka, ki predstavlja navdih in novo ustvarjalno svobodo prihajajočega obdobja. Polni kreativne energije se na koncu spota vrnejo v studio, pripravljeni, da obrnejo list.

icon-expand Here, There and Everywhere je najljubša skladba Paula McCartneyja z albuma Revolver in ena njegovih najljubših nasploh. FOTO: Youtube