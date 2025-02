Rokerji Delta Riff predstavili prvi album

"Moje sanje so bile že na prvem koncertu v Kranju, ko smo za Siddharto odpirali, bile uresničene, ker smo igrali pred dva tisoč ljudmi. To je bila nora izkušnja, zdaj pa še izpolnjujemo drugi del sanj, ko začenjamo svoje koncerte in jih razprodajamo," so nam povedali fantje iz zasedbe Delta Riff, ki so pred ljubljanskim občinstvom predstavili svoj prvi album.

"Ko sem se pogovarjal z njimi, so se mi zdeli resni in da to glasbo jemljejo resno. Zdeli so se mi prepričljivi. Grem poslušat, da vidim, kaj me čaka, tako da res ne vem, kaj me čaka," pa nam je pred koncertom povedal pevec Gušti.

"Z albumom sporočamo to, da albumi še niso mrtvi in jih zagotovo še ne bi odpisali," pa o izidu albuma pravijo Delta Riff in dodajajo: "Slovenija je še vedno tako majhen trg, da se moraš ljudem pokazati, da ti verjamejo." Album pa vsak z eno besedo opišejo kot 'magija', 'svežina' in 'energija'.

"Komaj čakam in željan sem tega, da bi kolesje zgodovine obrnil naprej, da bi to bil že tretji ali četrti album," pa nam je povedal glasbeni novinar Matjaž Ambrožič.