Rokovski dvojec Romachild pospešuje tudi s hitom Slow Down

To mi deli! Dvojec Romachild je upočasnil, a le simbolno. Dejansko se je rušilni naboj, ki sta ga Martin Štibernik in Romaj Ratej izkazovala s prvim pušeljcem predstavljanih songov, malce polegel. Ravno prav, polegel z mero. Zaznavno odmevajoč Štibernikov glas ostaja pompozen, pa ne zgolj v refrenu. Za dramatičen dvig komada Slow Down se mi zdi ključen prehod vanj, torej v refren. Še največ soka se tako pocedi na najbolj kritičnem pregibu. In tega poudarjeno ocenjujem kot odličnega. V resnici gre za stilski nano zasuk, ki sta ga Romachild lovila in ga naposled ujela. Gotovo pa ponovitve sijajno izvedenih vokalno nevtralnih tu-ru-ru-ru sklopov - kaj ni to zvok dosežen s prepihovanjem glavnika ovitega v paus papir, o, kako zvito, kako brihtno - dodajajo še več pospeška in obenem celoto še bolj stabilizirajo. Štibernikova kitara me, sploh na mostu, kjer nima spremljave - nepovratno spomni na valižanske Stereophonics. Romachild sta s Slow Down raje idejno bogat indie-rock, in ne več za vsako ceno drveč metal bend. In to mi je všeč, zelo všeč.

Ocena: 5

