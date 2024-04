Role Model dokončno opraviči izbiro lastnega nadimka

OGLAS

Role Model - Oh, Gemini

Kaj se lahko zgodi, da bomo na račun oživljanja spomina na začetne uspehe nove velike ameriške pop super zvezde v prihodnje še goreče hlastali prav za tem posnetkom ali povezavo nanj? Role Model je 26-letni pevec in avtor Tucker Harrington Pillsbury, izvorno iz Maina, zdaj stalno nastanjen v Los Angelesu. Sprva je želel postati raper. Namero je izpolnil, a se kmalu prekvalificiral v milo zvenečega (soul) popevkarja. Pred dvema letoma je po petletnem rednem nizanju singlov le izdal prvi album (z naslovom Rx), ki pa ni bil posebej uspešen. A tudi povsem spregledan ne. Role Model se na svojem pohodu 2.0 oklepa za mlajšo generacijo pop ustvarjalcev značilno premišljene zrele, trezne izvajalske postavke. Glasovi fantovskih/moških artistov iz tega nabora so praviloma zelo zadržani in raje tišji. Lep primer prav takšne nastopaške termike je tudi naš novi as Nejc Pipp. Na nasprotnem polu tega prihajajočega domačega segmenta sta na primer 2Nite in Tim Tekavec. A tudi ta dva zlahka, to je brez izdatnih naprezanj, ujameta vibracijo vrstnika Role Modela. Seveda brez naprezanj, ko pa prehajamo v zlato dobo nastopaške antivehemence. Občasno kar resno na country melos naslonjena iskrena izpoved Oh, Gemini – čudovit vzorčen primer. Kot takega ga velja shraniti. Ocena: 4 Eminem - Doomsday 2

Revoluciji ne moremo (več) ubežati. Fraza 'game changer' navadno na vrsto pride ob dogodku, nastopu ali pojavi, ki spremeni poglede in doživljanja (do sedaj še ne povsem prepričane) večine. Slavni Eminem, tehnično (pa ne le tehnično) bržčas najboljši in eden od najbolj tržno uspešnih raperjev vseh časov, je zagazil v trap! Tja ga je zvabil Lyrical Lemonade oziroma Cole Bennett, mladi videast, ki se je skupaj s svojo blagovno znamko razvil v relevantnega hip hop 'impresaria'. Pričujoči komad je bil objavljen že na kompilacijskem albumu All Is Yellow. Tega je Bennett izvrgel januarja. Zdaj je tu tudi video, ki naj le še potrdi ključno strukturno hiphopaško in tudi širše popularno glasbeno reformo: stara šola se umika novi! Eminem se zdi na začetku komada Doomsday pt. 2 še malce negotov, a naposled le splava in tako potrdi, da mojstrom ritmizirane besede dirkati po boom-bap stakatih ali pa po trap-čkasti mehkobi ne predstavlja nikakršne težave. Nasvidenje na naslednji zgodovinski prelomnici. Ocena: 4 Tierra Whack - Two Night

Pričakovati je bilo, da bo milenijsko-drzna filadelfijska raperka in 'spoken-word' artistka tudi na prvem albumu ustvarjala podobne krokije, kot jih je na svoji prebojni izdaji leta 2018. Whack World se je imenoval raperkin debitantski mikstejp, zato je aktualni World Wide Whack štet kot pravi, torej njen premierni album. Toda Tierra Whack je šest let pozneje za krepak odtenek bolj soularsko in ne več rapersko razpoložena. Hkrati se tudi ost raperkine spremljevalne ritmike ni ošilila, temveč obratno, postala je bolj topa. Tierra Whack je tako mimo vrste postala ena najbližjih slogovnih sorodnic Franka Oceana. Two Night do pike natančno ustreza stilski presečni množici, kjer Whackovo najdemo ta čas. Nova pomembna postavka, kjer se domiselno mešajo soul, pop in sladka hip hop pena – te pa skupaj tvorijo zelo, zelo fin tip dopadljive muzike, mar ne. Ocena: 4,5 Don Toliver - Deep In The Water

